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ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πόσιμου τζελ κρητικής αλόης βιολογικής καλλιέργειας

ΑΛΟΗ
clock 20:18 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πόσιμο τζελ κρητικής αλόης βιολογικής καλλιέργειας ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του φορέα κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για τον προσδιορισμό παραγώγων υδροξυανθρακενίων σε τρόφιμα που περιέχουν εκχύλισμα του φυτού αλόης του έτους 2026», προέβη σε δειγματοληψία προϊόντος με τα στοιχεία: «ΠΟΣΙΜΟ ΤΖΕΛ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΑΛΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», όγκου 750 ml, ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 15/09/2027 Το προϊόν παράγεται από την επιχείρηση «EVIO IKE», Στρ. Μακρυγίαννη 44, Αγ. Δημήτριος - Αθήνα, Τ.Κ. 173 42.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε το άθροισμα της αλοΐνης Α και αλοΐνης Β ανέρχεται στα 3,2 mg/kg. Kατόπιν αυτού, το προϊόν χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία, καθώς δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/468 της Επιτροπής, σχετικά με τη χρήση παραγώγων υδροξυανθρακενίων σε τρόφιμα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το παραπάνω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

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