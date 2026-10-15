Temu και Shein: Πώς τα 10 ευρώ αγορών μπορεί να γίνουν 25 με τις νέες χρεώσεις στην ΕΕ

Μια παραγγελία αξίας 10 ευρώ από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να επιβαρυνθεί με επιπλέον χρεώσεις 15 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 25 ευρώ, πριν από τυχόν ΦΠΑ. Το ενδεχόμενο αυτό προκύπτει από τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις εισαγωγές προϊόντων μικρής αξίας.

Το παράδειγμα προέρχεται από την ιρλανδική φορολογική αρχή Revenue και δεν αφορά πραγματική παραγγελία ή ανακοίνωση τιμών από τις πλατφόρμες Temu και Shein.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την 1η Νοεμβρίου 2026 εφαρμόζεται νέο τέλος διαχείρισης 2 ευρώ, το οποίο προστίθεται στον δασμό των 3 ευρώ ανά διαφορετικό είδος προϊόντος, που ισχύει από την 1η Ιουλίου για τις σχετικές αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.

Στο παράδειγμα της Revenue, ένα στυλό, ένα σημειωματάριο και ένα μπρελόκ αξίας 10 ευρώ επιβαρύνονται με 9 ευρώ σε δασμούς και 6 ευρώ σε τέλη διαχείρισης. Έτσι, οι πρόσθετες χρεώσεις φτάνουν τα 15 ευρώ και η συνολική τιμή τα 25 ευρώ, εφόσον μετακυλιστούν εξ ολοκλήρου στον αγοραστή.

Ωστόσο, ο αριθμός των τεμαχίων δεν ταυτίζεται πάντα με τον αριθμό των χρεώσεων. Δύο πανομοιότυπα στυλό, για παράδειγμα, υπολογίζονται ως ένα είδος, με συνολική επιβάρυνση 5 ευρώ, πριν από τυχόν ΦΠΑ.

Δεν σημαίνει, πάντως, ότι κάθε αγορά 10 ευρώ θα κοστίζει 25 ευρώ. Το αν θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής εξαρτάται από το αν η επιχείρηση θα μεταφέρει τις χρεώσεις στον πελάτη ή θα τις απορροφήσει.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η προέλευση του δέματος. Το συγκεκριμένο νέο τέλος δεν εφαρμόζεται όταν το προϊόν αποστέλλεται από αποθήκη εντός ΕΕ, ενώ η αναγραφή τιμών σε ευρώ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αποστολή γίνεται από ευρωπαϊκό έδαφος.

Εάν οι χρεώσεις έχουν καταβληθεί κατά την ηλεκτρονική αγορά, δεν προκύπτει πρόσθετη πληρωμή για τα ίδια ποσά κατά την παράδοση. Αν δεν έχουν εισπραχθεί, ενδέχεται να ζητηθούν πριν από την παραλαβή του δέματος. Σε περίπτωση επιστροφής ή ελαττωματικού προϊόντος, το τέλος διαχείρισης δεν επιστρέφεται από τις τελωνειακές αρχές, χωρίς αυτό να επηρεάζει τα ξεχωριστά δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του πωλητή.

Πριν από την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, οι αγοραστές καλούνται να ελέγχουν από πού αποστέλλονται τα προϊόντα και ποιες χρεώσεις περιλαμβάνονται στην τελική τιμή, καθώς σε αγορές μικρής αξίας τα πρόσθετα έξοδα μπορεί να ξεπεράσουν το κόστος των ίδιων των προϊόντων.

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