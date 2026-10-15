Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Τιμή σε δύο Ελληνίδες αγρότισσες και πρωτοβουλία για τη δημιουργία δικτύου γυναικών της παραγωγής

Δύο γυναίκες που εκπροσωπούν την ελληνική πρωτογενή παραγωγή, μία κτηνοτρόφο από την Αττική και μία γεωργό από τη Θήβα, τίμησε σήμερα (15/10) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας, η οποία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ Διεθνές Έτος της Γυναίκας Αγρότισσας.

Ο Υπουργός υποδέχθηκε την Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφο και γραμματέα του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος», και τη Αναστασία Τοπάλογλου, γεωργό και πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θήβας, με τις οποίες συζήτησε για την καθημερινότητα των γυναικών που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις δυνατότητες ενίσχυσης της παρουσίας τους στην αγροτική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σχοινάς προσέφερε στις δύο γυναίκες ένα συμβολικό μενταγιόν που απεικονίζει ένα στάχυ, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους, αλλά και της συμβολής όλων των Ελληνίδων αγροτισσών στην παραγωγή και τη ζωή της υπαίθρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον διαχρονικό ρόλο της Ελληνίδας αγρότισσας, η οποία στηρίζει διαχρονικά την οικογένεια, διατηρεί την αγροτική γνώση και συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της ελληνικής περιφέρειας.

Από τη συνάντηση προέκυψε, παράλληλα, και μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για τη δημιουργία δικτύου Ελληνίδων γυναικών της αγροτικής παραγωγής, με στόχο τη συστηματική επικοινωνία τους με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέσα από αυτό το δίκτυο θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις, να καταγράφονται τα ιδιαίτερα προβλήματα των γυναικών που δραστηριοποιούνται στη γεωργία και την κτηνοτροφία και να εξετάζονται προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Η πρωτοβουλία συνδέεται και με τις ευκαιρίες που αναμένεται να δημιουργήσει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με τον Υπουργό να επισημαίνει την ανάγκη οι Ελληνίδες αγρότισσες να έχουν ουσιαστικό λόγο στον σχεδιασμό των πολιτικών που τις αφορούν.

Δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά

«Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Αγρότισσας, σκεφτήκαμε να τιμήσουμε δύο Ελληνίδες γυναίκες της παραγωγής, ενεργές στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, μία κτηνοτρόφο, την κυρία Κοντογιάννη, και μία γεωργό, την κυρία Τοπάλογλου, οι οποίες αποδεικνύουν στην πράξη αυτό που όλη η ελληνική κοινωνία ξέρει. Ότι η Ελληνίδα αγρότισσα, σε βάθος των αιώνων, ήταν πάντοτε η ψυχή της ελληνικής περιφέρειας, η μάνα της ελληνικής γης.

Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε την οικογένεια, που κρατούσε τη γνώση, που στήριζε το αγροτικό εισόδημα και συμμετείχε δίπλα στους άντρες, μέλη των οικογενειών τους, ισότιμα στην παραγωγή. Αυτή η γνώση, αυτός ο ρόλος αντικατοπτρίζει και τις αξίες και τις παραδόσεις της ελληνικής ψυχής στην ύπαιθρο.

Χρειαζόμαστε την Ελληνίδα αγρότισσα να παραμείνει ζωντανή, ενεργή, ένα βασικό κύτταρο της ανάταξης της υπαίθρου, την οποία προσπαθούμε.

Με την ευκαιρία λοιπόν της σημερινής ημέρας, συζήτησα τα προβλήματα με τις δύο κυρίες, τις βράβευσα συμβολικά, με ένα μικρό δώρο που αντικατοπτρίζει και τη συμβολή όλων των Ελληνίδων γυναικών στον πρωτογενή τομέα.

Και να συμφωνήσω να είναι σήμερα η αφετηρία μιας σχέσης με τις Ελληνίδες αγρότισσες, λίγο πιο δομημένης. Δηλαδή να δούμε αν μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο Ελληνίδων γυναικών στην παραγωγή, με το οποίο θα έχουμε τακτικές συζητήσεις και που θα έχει και ιδιαίτερη σημασία τώρα που ξεκινάει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για τα επόμενα έξι χρόνια και η οποία θα μας δώσει περισσότερα μέσα και ευκαιρίες για να βοηθήσουμε τις αγρότισσες.

Χρόνια σας πολλά λοιπόν».

Δήλωση της Μάγδας Κοντογιάννη

«Ως περιαστική κτηνοτρόφος της Αττικής, εμείς συνδέουμε τη γη με την παραγωγή, τον πολιτισμό και την εξέλιξη. Εύχομαι αυτή η συνάντηση που έγινε σήμερα με τον Υπουργό, που τον ευχαριστούμε θερμά για την τιμή, να μη σταματήσει εδώ και να έχουμε διαύλους επικοινωνίας και για τα επόμενα δικά μας θέματα, τα σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ».

Δήλωση της Αναστασίας Τοπάλογλου

«Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό που μας δέχτηκε. Ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια να έχουμε μια συνεργασία μεταξύ μας, να λέμε τα προβλήματά μας και να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Ευχαριστούμε».

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