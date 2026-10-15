Νέα υπόθεση «Μαρικάρμεν» στη Φλωρεντία: 94 χρονη απειλείται εν αγνοία της με τριπλασιασμό ενοικίου και έξωση

Μια 94χρονη γυναίκα στην Ιταλία κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια στη Φλωρεντία, καθώς ο ιδιοκτήτης ανακοίνωσε ότι το ενοίκιο θα αυξηθεί από 450 σε 1.200 ευρώ τον μήνα.

Το συμβόλαιο της Φράνκα λήγει τον Φεβρουάριο και η οικογένειά της δηλώνει ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά στους νέους όρους για την ανανέωσή του, σύμφωνα με το Euronews.

Η περίπτωσή της θυμίζει έντονα εκείνη της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης που έγινε σύμβολο του αγώνα για τη στέγη στην Ισπανία, όταν μια απότομη αύξηση του ενοικίου οδήγησε στην έξωσή της από το σπίτι της στη Μαδρίτη. Λίγες ημέρες αργότερα, πέθανε στο νοσοκομείο.

La figlia di Franca (la 94enne a rischio sfratto a Firenze): «Mia madre è diventata un simbolo, in tanti come lei: il mercato degli affitti è esagerato» https://t.co/WYVjgRN98o — Corriere Fiorentino (@corrierefirenze) October 15, 2026

«Η μητέρα μου παίρνει την κατώτατη σύνταξη και σύνταξη χηρείας από τον πατέρα μου. Αν έπρεπε να πληρώνει 1.200 ευρώ για ενοίκιο, δεν θα της έμενε σχεδόν τίποτα για να ζήσει, ούτε καν αρκετά χρήματα για να φάει», δήλωσε η κόρη της στην ιταλική εφημερίδα Corriere Fiorentino.

Η ίδια ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς δεν έχει βρει ακόμη το κουράγιο να το πει στη μητέρα της.

Το διαμέρισμα των 70 τετραγωνικών μέτρων είναι το σπίτι της Φράνκα από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Εκεί έζησε με τον σύζυγό της και εκεί γεννήθηκε η κόρη της. Σύμφωνα με την κόρη της, είναι το μόνο μέρος που η μητέρα της αισθάνεται πραγματικά σπίτι της. Γεμάτο φωτογραφίες των εγγονιών της, πίνακες με τα στενά δρομάκια της Φλωρεντίας και ενθύμια από τον γάμο της κόρης της.

Το κτίριο περιλαμβάνει αρκετά διαμερίσματα, τα οποία ανήκουν όλα στον ίδιο ιδιοκτήτη. Κάποτε κατοικούσαν εκεί κυρίως οικογένειες της Φλωρεντίας, πολλές από τις οποίες έμεναν στο κτίριο επί γενιές. Με τα χρόνια, όμως, οι ένοικοι άλλαξαν.

Απ’ όσο γνωρίζει η κόρη της, τα διαμερίσματα δεν μετατρέπονται σε τουριστικά καταλύματα, αλλά εξακολουθούν να νοικιάζονται ως κατοικίες. Πιστεύει, ωστόσο, ότι η νέα διαχείριση επιδιώκει να αποκομίσει πολύ υψηλότερα έσοδα από τα ακίνητα.

«Με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν ότι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιο της μητέρας μου», δήλωσε. «Το συμβόλαιο ανανεωνόταν κάθε δύο χρόνια. Με ενημέρωσαν ότι, για να συνεχίσει να μένει εκεί, το ενοίκιο θα πρέπει να αυξηθεί στα 1.200 ευρώ τον μήνα. Πώς είναι όμως δυνατόν να ζητάς ένα τέτοιο ποσό από μια 94χρονη συνταξιούχο;»

Η οικογένεια αναγνωρίζει ότι το ενοίκιο δεν μπορεί να παραμένει για πάντα στο ίδιο ύψος και η κόρη της δηλώνει ότι θα βοηθούσε να καλυφθεί μια αύξηση, ώστε η μητέρα της να μπορέσει να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο σπίτι της.

«Μια μικρή αύξηση θα μπορούσαμε να την καλύψουμε, θα μπορούσα να τη βοηθήσω. Αλλά το να πας από τα 450 στα 1.200 ευρώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι ένα ποσό που είναι αδύνατον να πληρώσουμε. Και αυτό που με πονά είναι ότι δεν υπήρχε καν η δυνατότητα να γίνει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια μέση λύση».

Έκτοτε, έχει απευθυνθεί για βοήθεια στην ένωση ενοικιαστών Sunia.

Η περίπτωση της Φράνκα έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης πίεσης για τους ενοικιαστές στην Τοσκάνη, όπου το 2025 εκδόθηκαν 2.427 διαταγές έξωσης. Στη Φλωρεντία αντιστοιχεί περίπου το 35% του συνόλου των αιτημάτων εκτέλεσης εξώσεων που υποβλήθηκαν στην περιφέρεια.

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