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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 39χρονος για δημοσιοποίηση ερωτικού υλικού με την πρώην συντρόφου του

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clock 19:35 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 39χρονος στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, για υπόθεση δημοσιοποίησης υλικού ερωτικού περιεχόμενου με την πρώην σύντροφο του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης άλλου, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η καταγγέλλουσα περιέγραψε τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο χωρίς τη συναίνεσή της, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση είχε σοβαρές επιπτώσεις στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να της προκαλέσει βλάβη, αποδίδοντας τη διαρροή του υλικού σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατέστη επίσης κατηγορούμενο και η υπόθεση του διαχωρίστηκε.

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