Μπέζος: «Σέβομαι την κριτική του άλλου αν τον εκτιμώ, υπάρχουν και κάποιοι που δεν μου λένε τίποτα»

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και εξέφρασε τη γνώμη του για την κριτική και κατά πόσο αυτή τον επηρεάζει.

«Πολλοί λένε διάφορα. Κι εγώ έχω μιλήσει πάρα πολύ. Κι εγώ έχω πει διάφορα που προφανώς δεν αρέσουν σε κάποιους. Αυτό δε σημαίνει κάτι όμως. Εδώ έχει χυθεί αίμα για να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Δεν έχω αισθανθεί καθόλου αυτό το συναίσθημα της αδικίας απέναντι στην κρητική. Σέβομαι τη γνώμη και την κριτική του άλλου, αν τον εκτιμώ. Υπάρχουν και άνθρωποι στη δουλειά μας, που δε μου λένε τίποτα…

Στο δρόμο της αυτοκριτικής μπορούν να με βάλουν τα πάντα, και πρώτα πρώτα ο ίδιος μου ο εαυτός. Η αυτοκριτική δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά. Έχει να κάνει γενικότερα με τη στάση που έχεις επιλέξει να ζεις», είπε ο ηθοποιός.

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