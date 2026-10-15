ΠΕΜ.15 Οκτ 2026 21:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μπέζος: «Σέβομαι την κριτική του άλλου αν τον εκτιμώ, υπάρχουν και κάποιοι που δεν μου λένε τίποτα»

γ
clock 20:00 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και εξέφρασε τη γνώμη του για την κριτική και κατά πόσο αυτή τον επηρεάζει.

«Πολλοί λένε διάφορα. Κι εγώ έχω μιλήσει πάρα πολύ. Κι εγώ έχω πει διάφορα που προφανώς δεν αρέσουν σε κάποιους. Αυτό δε σημαίνει κάτι όμως. Εδώ έχει χυθεί αίμα για να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Δεν έχω αισθανθεί καθόλου αυτό το συναίσθημα της αδικίας απέναντι στην κρητική. Σέβομαι τη γνώμη και την κριτική του άλλου, αν τον εκτιμώ. Υπάρχουν και άνθρωποι στη δουλειά μας, που δε μου λένε τίποτα…

Στο δρόμο της αυτοκριτικής μπορούν να με βάλουν τα πάντα, και πρώτα πρώτα ο ίδιος μου ο εαυτός. Η αυτοκριτική δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά. Έχει να κάνει γενικότερα με τη στάση που έχεις επιλέξει να ζεις», είπε ο ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Πρόταση να δοθεί το όνομά του στον δρόμο της γέννησής του

Αθερίδης για 56χρονη γιατρό του Κολωνακίου: "Το πόσο σκληρό είναι που μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιάννης Μπέζος Κριτική
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis