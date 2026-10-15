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ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Νέα έκρηξη στις εγκαταστάσεις – Δύο τραυματίες

motor oil
clock 17:44 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία για την ασφάλεια στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκδηλώθηκε στη μονάδα 750, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης, γνωστές ως «shut down».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την έκρηξη φέρονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι και να έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Νέο περιστατικό λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς

Η νέα έκρηξη σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά από προηγούμενο περιστατικό στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο εργολαβικών εργαζομένων. Η χρονική εγγύτητα των δύο συμβάντων επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά στοιχεία που να συνδέουν τις αιτίες των δύο περιστατικών.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο συμβάν αναμένονται, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία παραμένουν μέχρι στιγμής προκαταρκτικά.

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Motor Oil Έκρηξη
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