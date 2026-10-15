ΠΕΜ.15 Οκτ 2026 19:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΓΥΝΑΙΚΑ

Κροκό: Η τάση που θα απογειώσει τα χειμερινά looks με πολυτελή υφή και στιλ

μοδα
clock 21:33 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τα animal prints έχουν αποδείξει ότι δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα τη μόδα. Συνεπώς, μετά την επιστροφή του λεοπάρ, την άνοδο του zebra και την αναβίωση του snake print, ένα ακόμη μοτίβο έρχεται να διεκδικήσει την προσοχή μας. Ο λόγος για το croc effect, δηλαδή τη χαρακτηριστική ανάγλυφη υφή που παραπέμπει στο δέρμα του κροκόδειλου.

Πολυτελές, statement και διαχρονικό, το συγκεκριμένο εφέ είναι φτιαγμένο να ξεχωρίζει. Για την ιστορία, η υφή του κροκόδειλου έχει συνδεθεί ιστορικά με την πολυτέλεια και την κοινωνική καταξίωση, προτού αρχίσει να αναπαράγεται σε διαφορετικά υλικά και να καθιερωθεί ως σταθερή αναφορά στις συλλογές των μεγάλων οίκων. Σήμερα είναι στην πρώτη γραμμή, με δεκάδες συνδυασμούς να την αναδεικνύουν.

κροκο



Από την πασαρέλα στο street style

Για τη φθινοπωρινή σεζόν, οι σχεδιαστές επανέφεραν το croc effect με διάθεση που ξεπερνά τα συνηθισμένα αξεσουάρ. Στις συλλογές των Bottega Veneta, Ferragamo, Elie Saab και Gucci, η υφή του κροκόδειλου απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο, ακόμη και σε total looks που αποδεικνύουν πόσο δυναμικά μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή γκαρνταρόμπα.

κροκο



Ωστόσο, το ενδιαφέρον βρίσκεται στην αντίθεση που δημιουργεί. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και το ντύσιμο αποκτά περισσότερα layers, τα βαριά πανωφόρια και η σκούρα χρωματική παλέτα μπορούν εύκολα να κάνουν τις εμφανίσεις να μοιάζουν μονότονες. Έτσι, μια κροκό λεπτομέρεια έρχεται να προσθέσει λάμψη, υφή και αισθησιακή διάσταση, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε ολόκληρο το σύνολο.

Οι τσάντες στο επίκεντρο

Αν υπάρχει, όμως, ένας τρόπος να υιοθετήσουμε την τάση χωρίς να βγούμε πολύ έξω από τη ζώνη άνεσής μας, αυτός είναι μέσα από τα αξεσουάρ. Οι τσάντες, και μετέπειτα τα παπούτσια με εφέ κροκόδειλου λειτουργούν ως μικρές αλλά καθοριστικές στιλιστικές παρεμβάσεις.

τσαντα



Πώς να φορέσουμε το croc effect τώρα

Το μυστικό είναι να αφήσουμε το statement ύφος του κροκό να ξεχωρίσει. Συγκεκριμένα, μπορείτε να συνδυάσετε κροκό τσάντα με μάλλινα παλτό, oversized σακάκια και πλεκτά σε ουδέτερες αποχρώσεις. Ή να πειραματιστείτε με διαφορετικές υφές, συνδυάζοντας το croc effect με suede, μαλακό δέρμα ή chunky πλεκτά. Σημασία έχει το αποτέλεσμα να είναι ισορροπημένο και σύγχρονο.

Πηγή: vogue.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μόδα Γυναίκα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis