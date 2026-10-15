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Ρέθυμνο: Με παρέλαση και εκδηλώσεις μνήμης ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου

παρέλαση 28η
clock 21:24 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με την καθιερωμένη παρέλαση, εκδηλώσεις μνήμης και θρησκευτικές τελετές θα τιμηθεί στο Ρέθυμνο η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν την παραμονή της επετείου με σχολικές γιορτές και απόδοση τιμών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου θα καταθέσουν στεφάνια εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας, του Οδηγισμού και των Προσκόπων.

Ανήμερα της εθνικής επετείου θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων και θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων και Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί στις 12.15, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Παράλληλα, στο Ρέθυμνο και στις Μέλαμπες του Δήμου Αγίου Βασιλείου θα πραγματοποιηθούν θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, η μνήμη των οποίων τιμάται την ίδια ημέρα.

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