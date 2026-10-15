Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας: Συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς για επίθεση σε αστυνομικούς (βίντεο)

Έντεκα οπαδοί της Μπόρατς συνελήφθησαν, έπειτα από επιθέσεις κατά αστυνομικών τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου 150 άτομα, που βρίσκονταν στην Αθήνα ενόψει ποδοσφαιρικού αγώνα, περπατούσαν στο κέντρο της πόλης, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων ενώ είχαν στην κατοχή τους πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες και άλλα αντικείμενα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία, με τους οπαδούς να τους πετάνε αντικείμενα. Κατά την επέμβαση της αστυνομίας συνελήφθησαν 11 άτομα. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, καθώς και σε υαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής.

15.10.2026, Panathinaikos FC🇬🇷 - FK Borac Banja Luka🇧🇦, 150 Borac Banja Luka fans (Lesinari Banja Luka) in Athens 14.10. night before match Panathinaikos - Borac looking for Panathinaikos. Panathinaikos no show, click here for more: https://t.co/BmfMRrlkgG All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/A1HSM5hOIu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 15, 2026

Στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις σιδερόβεργες και μία ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις. Σε βάρος των 11 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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