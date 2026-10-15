Προσήχθη γιατρός για φακελάκι - Tον εντόπισαν αστυνομικοί μέσα στο νοσοκομείο

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Στην προσαγωγή γιατρού του νοσοκομείου Άρτας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση χρηματισμού με «φακελάκι», προχώρησαν αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, ο γιατρός βρισκόταν στο νοσοκομείο της πόλης, όταν αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενο χρηματισμό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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