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ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη γιατρός για φακελάκι - Tον εντόπισαν αστυνομικοί μέσα στο νοσοκομείο

γιατρός
clock 21:52 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην προσαγωγή γιατρού του νοσοκομείου Άρτας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση χρηματισμού με «φακελάκι», προχώρησαν αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, ο γιατρός βρισκόταν στο νοσοκομείο της πόλης, όταν αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενο χρηματισμό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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