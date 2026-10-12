Ποιο παλτό είναι η μεγάλη τάση του χειμώνα 2027; Η βασίλισσα Λετίθια δείχνει τον δρόμο

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Η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας έδωσε μια νέα ιδέα για τις χειμερινές εμφανίσεις, επιλέγοντας ένα μπορντό μάλλινο παλτό σε γραμμή ρόμπας (robe coat), το οποίο συνδύασε με μίντι φούστα και γόβες με χαμηλό τακούνι.

Η εμφάνισή της στη Φινλανδία ξεχώρισε για τον διαχρονικό χαρακτήρα και την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα.

Την τρίτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του ισπανικού βασιλικού ζεύγους στη σκανδιναβική χώρα, το πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις με Φινλανδούς επιχειρηματίες, κατάθεση στεφάνου στο κοιμητήριο Hietaniemi, αλλά και πολιτιστικές και θεσμικές εκδηλώσεις.

Ανάμεσά τους ήταν τα εγκαίνια της έκθεσης «Alvar Aalto και Σύγχρονη Ισπανική Αρχιτεκτονική», η επίσκεψη στην αεροπορική πτέρυγα Λαπωνίας της Φινλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας και η περιήγηση στο Μουσείο Αρκτικής Επιστήμης και στο Μουσείο Λαπωνίας.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την τελετή λήξης σεμιναρίου στο Πανεπιστήμιο της Λαπωνίας, όπου ο βασιλιάς Felipe εκφώνησε ομιλία. Για τις πολλές υποχρεώσεις της ημέρας, η Λετίθια επέλεξε ένα σύνολο που συνδύαζε πρακτικότητα και αυστηρή κομψότητα, επιβεβαιώνοντας ότι το σωστό πανωφόρι μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο μιας εμφάνισης.

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Το μπορντό robe coat που ξεχωρίζει στις τάσεις του χειμώνα 2027

Με τη θερμοκρασία στο Ελσίνκι να βρίσκεται στους 4 βαθμούς Κελσίου, το παλτό της Ισπανίδας βασίλισσας απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το σχέδιο ξεχώρισε για την oversized σιλουέτα, τη βαθιά μπορντό απόχρωση και τα μεγάλα πέτα, που προσθέτουν μια διακριτικά ανδρόγυνη διάθεση.

Το robe coat, δηλαδή το παλτό με χαλαρή γραμμή και ζώνη στη μέση, αποτελεί μια επιλογή που συνδυάζει την άνεση με την κομψότητα. Η συγκεκριμένη γραμμή μπορεί να φορεθεί τόσο σε επίσημες περιστάσεις όσο και στην καθημερινότητα, ενώ η μπορντό απόχρωση προσφέρει μια εναλλακτική στο κλασικό μαύρο, το γκρι και το καμηλό.

Παρόμοια πανωφόρια έχουν επιλέξει και άλλα μέλη βασιλικών οικογενειών. Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας διαθέτει αντίστοιχο σχέδιο σε μπορντό χρώμα από τον οίκο Max Mara, ενώ η ίδια η Λετίθια έχει εμφανιστεί στο παρελθόν με παλτό ανάλογης γραμμής σε καμηλό και μαύρο. Αυτή τη φορά, η επιλογή μιας βαθιάς μπορντό απόχρωσης έδωσε νέα διάσταση σε ένα διαχρονικό σχέδιο.

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Πώς συνδύασε το παλτό η βασίλισσα Λετίθια

Κάτω από το εντυπωσιακό πανωφόρι, το οποίο φόρεσε ανοιχτό αφήνοντας τη ζώνη να πέφτει χαλαρά στο πλάι, η Λετίθια επέλεξε ένα μίντι σύνολο με φούστα σε πολύ σκούρο μπλε, σχεδόν μαύρο, απόχρωση του brand Andiata.

Για τα παπούτσια προτίμησε κλασικές γόβες Magrit από σκούρο μπορντό δέρμα, με πολύ χαμηλό τακούνι. Η χρωματική αρμονία ανάμεσα στο παλτό και τα παπούτσια δημιούργησε ένα ενιαίο αποτέλεσμα, χωρίς περιττές αντιθέσεις, ενώ το σκούρο σύνολο από μέσα άφησε το πανωφόρι να πρωταγωνιστήσει.

Η επιλογή των χαμηλών τακουνιών είχε και πρακτική διάσταση, καθώς το απαιτητικό πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε πολλές μετακινήσεις και πολύωρες δραστηριότητες. Έτσι, η βασίλισσα απέδειξε ότι μια επίσημη εμφάνιση δεν χρειάζεται απαραίτητα ψηλοτάκουνα για να δείχνει προσεγμένη.

Η μπορντό τσάντα και η επιλογή από vegan δέρμα

Τα αξεσουάρ ολοκλήρωσαν το σύνολο χωρίς να αποσπάσουν την προσοχή από το παλτό. Η Λετίθια κράτησε την τσάντα Bria του οίκου JW Pei, σε αντίστοιχη μπορντό απόχρωση, επιλέγοντας ένα σχέδιο που διατίθεται στην προσιτή τιμή των 107 ευρώ.

Ο οίκος JW Pei χρησιμοποιεί vegan δέρμα στις δημιουργίες του, προσθέτοντας μια διαφορετική διάσταση στην επιλογή του αξεσουάρ. Η τσάντα κινήθηκε στην ίδια χρωματική παλέτα με τις γόβες και το παλτό, διατηρώντας τη συνοχή της εμφάνισης.

Το αποτέλεσμα βασίστηκε σε λίγα, προσεκτικά επιλεγμένα κομμάτια, χωρίς έντονα μοτίβα ή υπερβολικά αξεσουάρ. Πρόκειται για μια προσέγγιση που αναδεικνύει τη δύναμη των σωστών γραμμών και των συνδυασμών χρωμάτων.

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Η ιστορική καρφίτσα από τη συλλογή της βασίλισσας Σοφίας

Όταν η βασίλισσα Λετίθια έβγαλε το παλτό της στο Finlandia Hall, αποκαλύφθηκε μια ακόμη λεπτομέρεια της εμφάνισής της: μια καρφίτσα σε σχήμα φιόγκου από την προσωπική συλλογή της βασίλισσας Σοφίας.

Το κόσμημα, με ιδιαίτερη ιστορική και συναισθηματική αξία, δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε δημόσια εμφάνιση της Letizia. Η Ισπανίδα βασίλισσα το είχε φορέσει και στη δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 2023.

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Η επιλογή ενός ιστορικού κοσμήματος συμπλήρωσε διακριτικά το σύνολο, προσθέτοντας μια προσωπική πινελιά στην κατά τα άλλα λιτή εμφάνιση.

Οι πιο κομψές εμφανίσεις της Λετίθια στη Φινλανδία

Η επίσημη επίσκεψη του ισπανικού βασιλικού ζεύγους στη Φινλανδία περιλάμβανε διαφορετικές στιλιστικές επιλογές από τη βασίλισσα, με κοινό στοιχείο την προσεγμένη ισορροπία ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και τις σύγχρονες τάσεις.

Κατά την άφιξή της, η Λετίθια επέλεξε ένα σμόκιν με κεντήματα από στρας και λεπτομέρειες με φτερά, ενώ στο επίσημο δείπνο εμφανίστηκε με μια μαύρη βελούδινη δημιουργία του Felipe Varela.

Το βραδινό σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα χτένισμα με απαλούς κυματισμούς και κοσμήματα μεγάλης ιστορικής αξίας. Ανάμεσά τους ήταν τα δίδυμα βραχιόλια Cartier, που ο Αλφόνσος ΙΓ΄ είχε προσφέρει στη Βικτώρια Ευγενία για τον γάμο τους, καθώς και σκουλαρίκια-κουμπιά που ανήκαν επίσης στη μεγάλη γιαγιά του βασιλιά Felipe VI.

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Με το πρωινό της σύνολο, η Λετίθια έδωσε μια πιο καθημερινή εκδοχή της ίδιας φιλοσοφίας.

Το μπορντό μάλλινο robe coat απέδειξε ότι ένα πανωφόρι με σωστή γραμμή και ιδιαίτερο χρώμα μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και τα πιο απλά κομμάτια της γκαρνταρόμπας και να αποτελέσει βασική επιλογή για τον χειμώνα του 2027.

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