Άγιος Νικόλαος: Ανοιχτή πρόσκληση για την καταγραφή και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Τμήμα Πολιτισμού απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση προς τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους τοπικούς φορείς και όλους τους δημότες, με στόχο την καταγραφή, την τεκμηρίωση και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.



Η πρωτοβουλία αυτή η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου φιλοδοξεί να αναδείξει τις παραδόσεις, τις γνώσεις, τις τέχνες, τα έθιμα και τις ζωντανές πολιτιστικές πρακτικές που διαμορφώνουν την ταυτότητα των κοινοτήτων μας και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.



Τι αναζητούμε;



• Προφορική παράδοση: κρητικό ιδίωμα, τοπικές λέξεις, παροιμίες, μαντινάδες, θρύλους και αφηγήσεις



• Μουσική και χορός: τοπικούς σκοπούς, τραγούδια, χορούς και τρόπους μετάδοσης της μουσικής παράδοσης.



• Έθιμα και κοινωνικές πρακτικές: πανηγύρια, γιορτές, τελετουργίες και έθιμα που διατηρούνται στις κοινότητές μας.



• Παραδοσιακές γνώσεις και τέχνες: ελαιοκομία, αμπελουργία, αλιεία, κτηνοτροφία, υφαντική, ξερολιθιά και άλλες τεχνικές και δεξιότητες.



• Γαστρονομία: τοπικές συνταγές, παραδοσιακά προϊόντα και τεχνικές παρασκευής που συνδέονται με την ιστορία και την καθημερινή ζωή του τόπου.



Κάθε πρόταση που αφορά μια ζωντανή παράδοση ή μια γνώση που διατηρείται στη συλλογική μνήμη της τοπικής κοινωνίας είναι ευπρόσδεκτη.

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