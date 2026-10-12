ΚΕΔΕ - Υπουργείο Οικονομικών: Κρίσιμο "μπρα ντε φερ" για χρέη και Τέλος Καθαριότητας στους Δήμους

Ένα σκληρό μπρα ντε φερ βρίσκεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ΚΕΔΕ για το ενεργειακό κόστος των Δήμων, ενώ την ίδια στιγμή η αυτοδιοίκηση ζητά την αναστολή της εφαρμογής του Ενιαίου Τέλους Καθαριότητας για το 2027. Και τα δύο αυτά θέματα πρόκειται να συζητηθούν στην συνάντηση που θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, το πρωί της Τρίτης.

Το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια πολυσυζητημένη υπόθεση που σύρεται εδώ και δεκαετίες χωρίς να έχει επιτευχθεί μια συμφωνία παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει και δικαστικές προσφυγές στο παρελθόν για το σκοπό αυτό.

Ωστόσο η επιμονή της χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος στις ΔΕΥΑ ως βιομηχανικό έχει εκτινάξει στα ύψη το ενεργειακό κόστος το οποίο είναι δυσβάσταχτο για την αυτοδιοίκηση που ζητά να υπάρξει ένας εξορθολογισμός για να είναι διαχειρίσιμες οικονομικά οι χρεώσεις. Έτσι από τη μια πλευρά η αυτοδιοίκηση ζητά να γίνει παραγραφή των χρεών και αλλαγή στην κατηγορία χρέωσης η αντιπρόταση που φαίνεται ότι έχει διατυπωθεί είναι ότι για να γίνει μείωση της κιλοβατώρας οι Δήμοι πρώτα να αποπληρώσουν τα χρέη τους μέσα από μια ενεργή ρύθμιση που είναι σε εξέλιξη.

Η πλειοψηφία των Δήμων αδυνατεί να ανταποκριθεί σε μια άμεση αποπληρωμή ακριβώς επειδή τα κόστη που εκκρεμούν να πληρωθούν είναι τεράστια και θα χρειαστούν πολλά χρόνια αποπληρωμής και ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά δύσκολο να πληρώνουν και τη ρύθμιση και τις τρέχουσες οφειλές τους που θα έχουν ένα υψηλότατο κόστος.

Το δεύτερο επίσης σημαντικό ζήτημα που θα συζητηθεί αφορά στο αίτημα της ΚΕΔΕ για την αναστολή εφαρμογής του νέου πλαισίου για το Ενιαίο Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το 2027. Η βασική ένσταση των Δήμων είναι ότι χρειάζονται περισσότερες ερμηνευτικές εγκύκλιοι αλλά και χρόνος από τις δημοτικές υπηρεσίες για να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα.

Ταυτόχρονα όμως ασκείται και έντονη κριτική διότι όπως τονίζεται το νέο σύστημα στους τουριστικούς Δήμους μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα όπως τονίζουν οι Δήμαρχοι οι διατάξεις περί εποχικότητας ενδέχεται να οδηγήσουν σε μειώσεις τελών για επιχειρήσεις που λειτουργούν ορισμένους μήνες του χρόνου, χωρίς όμως να μειώνονται αντίστοιχα οι δαπάνες των Δήμων.

Οι τουριστικές περιοχές υποχρεούνται να διατηρούν υποδομές καθαριότητας, φωτισμού και άλλες υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και όταν η τουριστική δραστηριότητα περιορίζεται.

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