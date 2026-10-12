Δήμος Χερσονήσου: Προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών και η αναβάθμιση των υποδομών στις Γούρνες

Μια συνολική προσπάθεια για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της οδικής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των σημαντικών υποδομών που βρίσκονται στην περιοχή της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Δήμο Χερσονήσου. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και λειτουργικότερου περιβάλλοντος για κατοίκους, εργαζόμενους, μαθητές και επισκέπτες.

Αναφέρεται ότι, η ευρύτερη περιοχή στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, στο οποίο συνυπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός, ερευνητικές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις, σημαντικοί χώροι επισκεψιμότητας, αλλά και οι νέες αναπτυξιακές δραστηριότητες που δρομολογούνται στην πρώην Αμερικανική Βάση. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Χερσονήσου έχει θέσει εξαρχής ως βασική προτεραιότητα όχι μόνο τη βελτίωση των οδικών υποδομών και των προσβάσεων στην περιοχή, αλλά και τη διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών μετακίνησης για εκατοντάδες μαθητές και γονείς που εξυπηρετούνται καθημερινά από το νηπιαγωγείο, τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τον βρεφονηπιακό σταθμό της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χερσονήσου έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών, στη δημιουργία κατάλληλων χώρων επιβίβασης και αποβίβασης, στην οργάνωση της κίνησης των σχολικών λεωφορείων και στη συνολική αναβάθμιση των συνθηκών πρόσβασης στις εκπαιδευτικές και προσχολικές δομές της περιοχής. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινή λειτουργία των σχολείων και να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Την ίδια ώρα, η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το οδικό τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου, ενσωματώνει βελτιώσεις στον σχεδιασμό των οδικών συνδέσεων, των κόμβων και των πεζοδρομήσεων, συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μετακινήσεων στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέων κυκλικών κόμβων σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου, τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης προς τις εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικανικής Βάσης, καθώς και τον επανασχεδιασμό των πεζοδρομήσεων ώστε να διασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες μετακίνησης για τους πεζούς.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην ασφαλέστερη και ομαλότερη διαχείριση της κυκλοφορίας σε μια περιοχή με αυξημένη καθημερινή δραστηριότητα.

«Από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε να αντιμετωπίσουμε την περιοχή της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών ως έναν ενιαίο χώρο δραστηριοτήτων, όπου συνυπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, σχολικές μονάδες, ερευνητικοί φορείς, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και σημαντικοί αναπτυξιακοί πόλοι» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Για τον λόγο αυτό παρεμβαίνουμε διαρκώς και τεκμηριωμένα, διεκδικώντας λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ασφάλεια όλων όσοι κινούνται στην περιοχή. Οι βελτιώσεις που προωθούνται στις οδικές υποδομές, αλλά και οι παρεμβάσεις που αφορούν τη λειτουργία και την πρόσβαση των σχολικών μονάδων, αποδεικνύουν ότι συνεργαζόμαστε και διεκδικούμε διαρκώς σε όλα τα στάδια των σχεδιασμών με κύριο μέλημα μας την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την ασφάλεια των μαθητών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ - Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Αεροπορική επίδειξη στο Ηράκλειο στις 7 Νοεμβρίου

Κρήτη - μεταναστευτικό: 241 διασώσεις αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας και της Γαύδου