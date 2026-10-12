Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

Η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη έφυγε από τη ζωή και ο Σπύρος Μπιμπίλας το έκανε γνωστό μέσα από τα social media.

«Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι, παλιά Πειραιώτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτάκια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στη δεκαετία του 80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο... Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε...», έγραψε χαρακτηριστικά.

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