ΠΑΟΚ – Καλαμάτα 1-3: Με μαγικό Βάργκας η Μαύρη Θύελλα νίκησε στην Τούμπα και έγραψε ιστορία -H βαθμολογία

Η εντυπωσιακή Καλαμάτα πέρασε σαν Μαύρη Θύελλα από την Τούμπα, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-1 για την 6η αγωνιστική της Super League. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έχοντας τον Βάργκας σε εξαιρετικό βράδυ (δύο γκολ) πανηγύρισε μια τεράστια νίκη.

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο από την διακοπή και ανέβηκε στην 10η θέση του πρωταθλήματος με 7 βαθμούς.

Στον αντίποδα, αγνώριστος εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να επιβληθεί σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ενώ ταυτόχρονα πλήρωσε τα πολλά αμυντικά κενά που εμφάνισε από το ξεκίνημα του ματς. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν έτσι στην 4η θέση με12 βαθμούς. Αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ημίχρονο ο Μιχαηλίδης.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς (74’ Ούγκρεσιτς), Ζαφείρης, Πέλκας (63’ Μοναστηρλής, Χατσίδης (46’ Ζίβκοβιτς), Τάισον (74’ Μπάνζα), Εντιαγέ.



ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Στρούγγης, Ντιαρά (78’ Κατάλντι), Αλόνσο, Μορέιρα (83’ Λιατσικούρας), Καλουτσικίδης, Πινέιρο, Χάμζα (84’ Σίγκουρτσον), Βάργκας, Κουρμινόφσκι (84’ Μιράντα), Ροντρίγκες (73’ Μπακαγιόκο).

6η αγωνιστική



Σάββατο 10 Οκτωβρίου



ΑΕΚ-ΟΦΗ 3-0



Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 2-1



Κυριακή 11 Οκτωβρίου



Ηρακλής-Λεβαδειακός 2-0



Κηφισιά-Παναιτωλικός 2-0



Αρης-Βόλος 3-2



Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0



Δευτέρα 12 Οκτωβρίου



ΠΑΟΚ-Καλαμάτα 1-3

Βαθμολογία



1. Παναθηναϊκός 15



2. ΑΕΚ 14



3. Ολυμπιακός 13



4. ΠΑΟΚ 12



—————————————



5. ΟΦΗ 10



6. Αρης 7



7. Ηρακλής 9



8. Παναιτωλικός 9



—————————————



9. Κηφισιά 8



10. Καλαμάτα 7



11. Αστέρας Τρίπολης 5



12. Ατρόμητος 2



13. Λεβαδειακός 1



14. Βόλος -1



** Στον Βόλο έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.

Επόμενη (7η) αγωνιστική



Σάββατο 17 Οκτωβρίου



17:00 Λεβαδειακός-Βόλος



19:30 Ατρόμητος-ΑΕΚ



Κυριακή 18 Οκτωβρίου



16:00 Καλαμάτα-ΟΦΗ



17:00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός



19:00 Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης



20:00 Κηφισιά-Αρης



21:00 ΠΑΟΚ-Ηρακλής