Ηράκλειο: Από αίθουσα σε αίθουσα οι μαθητές στην Επισκοπή – Στο πάρκινγκ η δωρεά για το σχολείο

Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκεται η σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής, με τους γονείς να ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου Χερσονήσου για την επίλυση των σοβαρών κτιριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η καθημερινή ταλαιπωρία των μαθητών, αλλά και η αξιοποίηση ενός γειτονικού οικοπέδου.

Μαθητές-«μετανάστες» μέσα στο ίδιο τους το σχολείο

Η έλλειψη βασικών υποδομών έχει μετατρέψει το σχολικό πρόγραμμα σε γρίφο για δυνατούς λύτες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της αίθουσας Πληροφορικής, η οποία επιστρατεύεται αναγκαστικά ως συμβατική τάξη διδασκαλίας. Όταν, όμως, φτάνει η ώρα για το μάθημα των υπολογιστών, οι μαθητές υποχρεούνται να μαζέψουν τα πράγματά τους και να μετακινηθούν σε άλλους χώρους. Αυτή η διαρκής αναστάτωση, όπως καταγγέλλουν οι γονείς, αποδιοργανώνει τα παιδιά και πλήττει τη σταθερότητα που απαιτεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Το παρασκήνιο με το οικόπεδο της δωρεάς

Σοβαρά ερωτηματικά εγείρει και η διαχείριση ενός ακινήτου που εφάπτεται στο σχολείο. Σύμφωνα με τη σχολική κοινότητα, το οικόπεδο παραχωρήθηκε από δωρήτρια με την προφορική επιθυμία να στεγάσει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τα παιδιά. Αντί γι' αυτό, σήμερα λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

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Αν και ο όρος δεν αποτυπώθηκε νομικά στο συμβόλαιο, η κόρη της αποβιώσασας δωρήτριας δηλώνει απογοητευμένη από τη σημερινή εικόνα και εμφανίζεται έτοιμη να επιβεβαιώσει δημόσια τον πραγματικό σκοπό της παραχώρησης, στηρίζοντας το δίκαιο αίτημα του σχολείου.

Οι προτάσεις και τα 5 «θέλω» των γονέων

Οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν ζητούν προνόμια, αλλά το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών τους σε ένα λειτουργικό και ασφαλές σχολείο.

Για τον λόγο αυτό, καλούν τη δημοτική αρχή να πάρει θέση και να δεσμευτεί για:



Νομικό και τεχνικό έλεγχο για τη δυνατότητα αξιοποίησής του υπέρ του σχολείου.



Σχεδιασμό για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.



Άμεση τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες.



Εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής στέγης για κάθε τμήμα.



Κατάθεση ενός ξεκάθαρου πλάνου ενεργειών από τον Δήμο Χερσονήσου.

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