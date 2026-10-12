Super League 2: Στη δεύτερη θέση με «τριάρα» ο Πανιώνιος

Στη δεύτερη θέση της Super League 2 «αναρριχήθηκε» ο Πανιώνιος, μετά την άνετη επικράτησή του με 3-0 επί του ΠΑΟΚ Β΄ στη Νέα Σμύρνη, σε αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής. Οι «κυανέρυθροι» πέτυχαν δύο γκολ στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, με τον Αλεξανδράκη (7΄) και τον Χατζηστραβό (15΄), ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 55΄ ο Γκαντέλιο. Ο «ιστορικός» διατηρεί το απόλυτο νικών στην έδρα του και έφτασε τους 13 βαθμούς, ξεπερνώντας την Athens Kallithea (που όμως έχει ένα ματς λιγότερο) και την ΑΕΛ.

Στην Καρδίτσα, και στην αναμέτρηση που αναβλήθηκε χθες (11/10) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η τοπική Αναγέννηση πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Με δύο τέρματα του Μεντιέτα (48΄ και 90+4΄) και ένα του Δρίτσα (84΄), η θεσσαλική ομάδα επιβλήθηκε με 3-0 της Ζακύνθου, που μένει στην τελευταία θέση με δύο βαθμούς.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στη Super League 2:

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0

Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1

Μαρκό - ΑΕΛ 1-0

Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0

Ολυμπιακός Β΄ - Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-1

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β΄ 3-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)



1. Μαρκό 18



2. Πανιώνιος 13



3. Athens Kallithea 12 -5αγ.



4. ΑΕΛ 11



5. Ελλάς Σύρου 9



6. Πανθρακικός 8



7. Απόλλων Καλαμαριάς 8



8. Νίκη Βόλου 7



9. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 7



10. Πανσερραϊκός 6



11. Ολυμπιακός Β΄ 5 -5αγ.



12. ΠΑΟΚ Β΄ 5



13. Πύργος 5



14. Αναγέννηση Καρδίτσας 5



15. Νέστος Χρυσούπολης 4



16. Ζάκυνθος 2





*Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.