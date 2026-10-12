Χανιά: Θρίλερ με 57χρονη στον Σταυρό – Χάθηκε σε μονοπάτι και κάλεσε το 112

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 57χρονης τουρίστριας από τη Βρετανία, η οποία έχασε τον προσανατολισμό της το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή του Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα απολάμβανε τη βόλτα της ακολουθώντας ένα παραλιακό μονοπάτι. Ωστόσο, φτάνοντας κοντά στο τέλος του ακρωτηρίου, αποπροσανατολίστηκε πλήρως και αδυνατούσε να βρει τον δρόμο της επιστροφής.





Διατηρώντας την ψυχραιμία της, η Βρετανίδα υπήκοος χρησιμοποίησε το κινητό της τηλέφωνο και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112.

Η κλήση της ενεργοποίησε άμεσα τον κρατικό μηχανισμό, δίνοντας στις αρχές το στίγμα της τοποθεσίας της.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, αποτελούμενη από 3 οχήματα και 6 πυροσβέστες. Οι διασώστες προσέγγισαν με ασφάλεια την περιοχή, εντόπισαν τη γυναίκα και τη βοήθησαν να επιστρέψει σώα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της σωστής χρήσης του αριθμού 112 σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο σε δύσβατα ή άγνωστα μονοπάτια της Κρήτης

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