Συνελήφθη 40χρονη επειδή δηλητηρίαζε το φαγητό του πρώην συζύγου της

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Μία 40χρονη γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στο Περιστέρι από την ομάδα ΔΙΑΣ, έπειτα από καταγγελία του πρώην συζύγου της, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα παιδί, ότι του χορηγούσε ατροπίνη για να τον δηλητηριάσει. Όπως προέκυψε από την έρευνα, στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν 10ml ατροπίνης, χειρουργική μάσκα, γάντια και σύριγγα.

Σημειώνεται ότι εκτός από την γυναίκα συνελήφθησαν και ο 70χρονος πατέρας της και η 66χρονη μητέρα της. Παράλληλα, ο καταγγέλων έχει υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να αναμένονται.

Η 40χρονη, η οποία είναι ιατρική επισκέπτρια στο επάγγελμα, είχε βγάλει αντικλείδι από το σπίτι του στρατιωτικού ιατρού πρώην συζύγου της και φέρεται να του έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κινήσεις της καταγράφηκαν από κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Τι είναι η ατροπίνη

Η ατροπίνη αυξάνει την καρδιακή συχνότητα, προκαλεί μυδρίαση, σύγχυση, νευρικότητα και μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό δηλητήριο. Σε υπερδοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Η γυναίκα προς το παρόν, και μέχρι να βγουν οι τοξικολογικές κατηγορείται για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και οι γονείς της για συναυτουργία.

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