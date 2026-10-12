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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία – Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

κακοκαιρία
clock 17:09 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης με ανακοίνωση της, ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με το 14/2026 (12-10-2026/1230 C) Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης στην Κρήτη από το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026 μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά:

α) τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

β) τους τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους

Συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.

Συνοπτικά:

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες, παράκτιες περιοχές και στην ύπαιθρο.

Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας:

https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias

όπως και στο CivilCrete Τάλως App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete  

https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726    

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

112  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

100  ΕΛΑΣ

108  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166  ΕΚΑΒ

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