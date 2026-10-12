Πολιορκία στο κρητικό ελαιόλαδο - Ο Φ. Παρασύρης φέρνει στη Βουλή τις ελληνοποιήσεις και το αδιέξοδο των παραγωγών

Την άμεση ανάγκη λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του κρητικού ελαιόλαδου, ενόψει της έναρξης της νέας ελαιοκομικής περιόδου, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης.

Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, ο ελαιοκομικός τομέας στην Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κρίση. Σύμφωνα με καταγγελίες εκπροσώπων του κλάδου και φορέων (όπως ο Σύνδεσμος Ελαιουργών), τεράστιες ποσότητες εισαγόμενου ελαιόλαδου διοχετεύονται στην αγορά μέσω κυκλωμάτων παράνομων «ελληνοποιήσεων», δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και απειλώντας την επιβίωση των ντόπιων παραγωγών.

Παράλληλα, ο Φραγκίσκος Παρασύρης υπογραμμίζει τη βαθιά στρέβλωση στην εσωτερική κατανάλωση λόγω της έλλειψης σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ποιότητα και την ορθή συντήρηση του προϊόντος, γεγονός που συνδυάζεται εκρηκτικά με τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης, την παρατεταμένη ανομβρία και το δυσβάστακτο κόστος παραγωγής που επιβαρύνει τους αγρότες.

Με την παρέμβασή του, ο Βουλευτής ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου σαφείς απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

1. Έλεγχοι & Εξάρθρωση Κυκλωμάτων: Σε ποιες έκτακτες και σαρωτικές ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο σε συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (ΕΦΕΤ, ΔΑΟΚ κ.ά.) για την πάταξη των παράνομων «ελληνοποιήσεων» στην Κρήτη πριν την έναρξη της περιόδου;

2. Απολογισμός Κυρώσεων: Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί το τελευταίο διάστημα για νοθεία και αθέμιτες πρακτικές, καθώς και ποιες κυρώσεις έχουν επιβληθεί στους παραβάτες;

3. Ολιστικό Σχέδιο Στήριξης: Ποιο είναι το σχέδιο δράσης για την ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών/παραγωγών γύρω από την ποιότητα του ελαιόλαδου, αλλά και για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των παραγωγών απέναντι στο αυξημένο κόστος και την κλιματική κρίση;

«Η Πολιτεία οφείλει να δράσει αποφασιστικά τώρα. Η διαφύλαξη της αυθεντικότητας και της ποιότητας του κρητικού ελαιόλαδου αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας για την αγροτική μας οικονομία και τη δημόσια υγεία», τονίζει ο Φραγκίσκος Παρασύρης.

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