Βελόπουλος: Τουρκικά συμφέροντα που δεν θέλουν τον Κάθετο Διάδρομο πίσω από τις επιθέσεις στην Γκίλφοϊλ

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Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Focus FM 103.6, υποστήριξε ότι πίσω από τις επιθέσεις στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκονται τουρκικά συμφέροντα, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

«Άλλο ότι σας δείχνουν τα κανάλια και άλλο ότι συμβαίνει πραγματικά»

«Ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλι; Ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ; Γιατί δεν κάθεστε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα;», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Θα πω βασικά πράγματα για να καταλάβουν οι Έλληνες τι συμβαίνει με την κυρία Γκίλφοϊλ. Γιατί άλλο ότι σας δείχνουν τα κανάλια και άλλο ότι συμβαίνει πραγματικά», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η Αμερικανίδα πρέσβης φέρεται να «ζήτησε 100.000 δολάρια για να κάνει κάποια εξυπηρέτηση», ο κ. Βελόπουλος σχολίασε: «Μα στην Αμερική οι χορηγίες είναι νόμιμες».

«Η Κίμπερλι εκπροσωπεί το LNG των ΗΠΑ»

«Για να δούμε λοιπόν τι εκπροσωπεί η Wall Street Journal, η εφημερίδα, τι εκπροσωπεί η Κίμπερλι και τι εκπροσωπεί αυτός που την πολεμάει. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας έχουν μια τεράστια σύγκρουση. Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων», είπε.

«Τον διυλιστήριο του Τέξας και του LNG. Του σχιστοληθικού LNG των Αμερικανών. Οι Τεξανοί ελέγχουν τη Μέση Ανατολή. Το LNG ελέγχει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίμπερλι εκπροσωπεί το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών», συνέχισε.

«Οι Τεξανοί που βοήθησαν τον Τραμπ, που ελέγχουν τη Μέση Ανατολή, εδώ και περίπου 2-3 χρόνια έχουν επιλέξει τη διαδρομή Μέση Ανατολή-Αγωγός από Τουρκία», υποστήριξε.

«Το LNG έχει επιλέξει Αγωγό τον Κάθετο Διάδρομο, άρα η Κίμπερλι εκπροσωπεί συγκεκριμένο τραστ που φέρνει το LNG στην Ελλάδα για να το περάσει με τον Κάθετο Διάδρομο προς την Ευρώπη», ανέφερε.

«Ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο, ακριβό πολυδάπανο, αλλά και το άλλο είναι πολυδάπανο που θέλουν οι Τεξανοί να περάσουν από τη Μέση Ανατολή ο αγωγός και να πάει στην Τουρκία», πρόσθεσε.

«Στη μία πτυχή της Wall Street Journal οι Τεξανοί θέλουν αγωγό από την Τουρκία, στην άλλη πτυχή του ζητήματος η κυρία Κίμπερλι που εκπροσωπεί άλλα συμφέροντα θέλει τον αγωγό από την Ελλάδα, το φυσικό αέριο», είπε.

Ο ρόλος του Τομ Μπάρακ και ο αγωγός μέσω Τουρκίας

«Πού εμπλέκεται ο Τούρκος πρέσβης τώρα; Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Μπάρακ. Ο Τόμας Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ σε Ιράκ και Συρία, πρέσβης στην Τουρκία, πίεσε σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ότι η εταιρεία Capital που διευθύνει ο επιχειρηματικός συνεργάτης, Γιαν Γκαγκιούρ, να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του αγωγού πετρελαίου από τον Ιούλιο, Ιράκ, Συρία, να γίνει αγωγός δηλαδή», ανέφερε.

«Και υπέγραψε μνημόνια κατανόησης με την κοινοπραξία την Capital την Chevron και την καταριανή Holding για τεχνικές-οικονομικές μελέτες αναβίωσης του αγωγού», συνέχισε.

«Ο ανταγωνιστικός αγωγός που έρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που ο Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία θέλει να επιβάλλει, πρέπει να ακυρώσει το LNG και τον βόρειο Κάθετο Άξονα, τον ελληνικό που εκπροσωπεί η Κίμπερλι», υποστήριξε.

«Ψάξτε, βρε, που τα βάλαμε την Κίμπερλι και νομίζετε ότι η Κίμπερλι είναι το πρόβλημα. Ο αγωγός αυτός θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ. Δεν θα πηγαίνει από το Ορμούζ. Κατάρ, Ιράκ και από εκεί Συρία, Τουρκία», είπε.

Οι αιχμές για τον Αμερικανό πρέσβη στην Αγκυρα

«Εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια το έργο αυτό, που θέλει ο Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία. Θα χρειαστεί τέσσερα χρόνια», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Ο Μπάρακ όμως θέλει να επισπεύσει τη διαδικασία για να προλάβει τον Κάθετο Διάδρομο της Κίμπερλι και να ακυρώσει το LNG που έρχεται από την Αμερική. Οι Τεξανοί διυλιστηριάδες δεν τον θέλουν τον αγωγό του LNG», υποστήριξε.

«Είμαι βέβαιος ότι πλήρωσαν στην Wall Street Journal καταχωρήσεις εναντίον της Κίμπερλι», πρόσθεσε.

«Στις δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως που έκανε ο Μπάρακ το 2025, ο ίδιος είχε οικονομικό συμφέρον που του δίνει δικαίωμα έως 20% των κερδών από τον αγωγό. Το καταγράφει μέσα. Τον αγωγό που θα κάνει. Πρεσβευτής τώρα, έτσι. 20% κέρδη», ανέφερε.

«Για 100.000 δολάρια κυνηγά την Κίμπερλι. 20% στα 15 δισ. πόσο είναι ρε παιδιά. Τρία δις. Τρία δισ. δολάρια», είπε.

«Το τέρας αυτό που αιματοκύλησε τη Συρία. Που έβαλε τον Τζολάνι να σφάζει χριστιανούς. Ο Μπάρακ. Αυτός ο ιδιαίτερος και ιδιόμορφος τύπος, woke agenda και τα λοιπά, θέλει να φάει την Κίμπερλι η οποία θέλει το LNG», υποστήριξε.

«Όχι ότι μας αγαπάει η Κίμπερλι, μην μπερδευτούμε τώρα, έτσι. Προσπαθώ να εξηγήσω το παρασκήνιο», πρόσθεσε.

Να ακυρώσουμε δηλαδή τη δική μας γεωοικονομική-γεωπολιτική ισχυροποίηση;

«Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG και το Κάθετο Διάδρομο και υπάρχουν δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που επιχαίρουν. Ψευτοαριστεροί, ανθέλληνες. Να φάμε την Κίμπερλι. Ωραία την φάμε», ανέφερε.

«Να ακυρώσουμε δηλαδή τη δική μας γεωοικονομική-γεωπολιτική ισχυροποίηση. Δεν λέω ότι κερδίζουμε κάτι, αλλά γεωπολιτικά-γεωοικονομικά ως χώρα αναβαθμιζόμαστε», είπε.

«Γελοιοποιήστε. Δεν τολμάτε να αγγίξετε τα προβλήματα γιατί πραγματικά είστε μέρος του προβλήματος. Και μόνο η Ελληνική Λύση είναι η λύση στο πρόβλημα», πρόσθεσε.

Κριτική σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε και στην ενεργειακή πολιτική, λέγοντας: «Το ένα θέμα είναι ότι ταυτίζονται πλήρως και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης με την αντιενεργειακή πολιτική και τον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία. Πετάει κάποια ψήγματα ο Τσίπρας ό,τι να είναι», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Που αν με άκουγαν εμένα δεν θα έκανε τοσο. Θα έκανε ένα το πολύ ευρώ. Το ντίζελ, θέρμανσης. Δεν με ακούνε. Δεν ακούνε. Δεν καταλαβαίνετε».

«Πάνε να κατασπαράξουν την Κίμπερλι»

«Προσπαθώ να σας πείσω και το δεύτερο είναι αυτό που γίνεται τώρα. Πάνε να κατασπαράξουν την Κίμπερλι. Αλλά δεν ψάχνουν τι συμβαίνει πίσω από την υπόθεση Κίμπερλι. Είναι όλα business. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι πρεσβευτές είναι μπροστινοί εταιρειών», είπε.

«Διαβάζω site ελληνικά. Κάτι ψεύτοαριστερά site. Είναι δυνατόν η πρέσβης να εκπροσωπεί και να πηγαίνει με το εφοπλιστή; Γιατί ρε μάγκες. Δεν το κατάλαβαν αυτό. Αφού στην Αμερική επιτρέπεται. Δεν είναι παράνομο. Αυτοί θέλουν κρυφά να τα κάνουν», ανέφερε.

«Θα κάτσω μακριά την Κίμπερλι, αλλά όχι στον Μπάρακ»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε: «Και αν εγώ είναι να σταθώ δίπλα στην Κίμπερλι ή δίπλα στον Μπάρακ, τον ανθέλληνα. Θα κάτσω μακριά την Κίμπερλι, αλλά όχι στον Μπάρακ. Σιγά μην πάω με τον ανθέλληνα Μπάρακ, όποια και αν είναι η Κίμπερλι κατά κάποιους».

«Δεν θα κάτσω δίπλα της. Θα κάτσω λίγο μακριά, αλλά ξέρω τι περιμένω. Και είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ την Κίμπερλι. Ούτε πήγα για φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτε», κατέληξε.

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