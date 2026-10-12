Η τροπική καταιγίδα Rachel σαρώνει την Καλιφόρνια: Τεράστια κύματα διέλυσαν σπίτια στο Long Beach

Τεράστιες ζημιές σε σπίτια και σημαντικές υποδομές προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Rachel στο Long Beach της Καλιφόρνια το Σαββατοκύριακο, ενώ σφοδροί άνεμοι και τεράστια κύματα κατέστρεψαν έναν παραθαλάσσιο ξύλινο πεζόδρομο ηλικίας ενός αιώνα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Το Σάββατο, οι αρμόδιες αρχές της πολιτείας απέκλεισαν τον συγκεκριμένο πεζόδρομο για λόγους ασφαλείας, ενώ χαρακτήρισαν μερικά σπίτια της περιοχής «κόκκινα» και κάποια «κίτρινα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εκδώσουν εντολές εκκένωσης, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει την περιοχή.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας απεικονίζουν τεράστια κύματα να χτυπούν ένα σπίτι στην περιοχή Seaside Walk, καταστρέφοντας παράθυρα και την βεράντα της κατοικίας, καθώς τα ορμητικά νερά έφτασαν μέχρι τον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Παράλληλα, δρόμοι και αυλές άλλων σπιτιών της περιοχής πλημμύρισαν, ενώ τα κύματα εισέβαλαν στο εσωτερικό σπιτιών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Newport Beach Declares Local Emergency as Tropical Storm Rachel Floods Balboa Peninsula https://t.co/8MUZ2ANnNS — TaraBull (@TaraBull) October 10, 2026

«Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα», δήλωσε το Σάββατο ο δήμαρχος του Long Beach, Ρεξ Ρίτσαρντσον, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη καταιγίδα είναι η τρίτη που πλήττει την περιοχή μέσα σε έξι εβδομάδες.

🌊🇺🇸 CALIFORNIA'S COASTLINE IS TAKING A BEATING! The Pacific Ocean is pushing far beyond its usual boundaries. 📍 Laguna Beach, California — October 10, 2026. Powerful waves and unusually high tides have flooded coastal areas, turning normally picturesque beachfront locations into scenes of chaos. ⚠️ And the worst may not be over. Tropical Storm Rachel, combined with exceptionally warm ocean waters and El Niño conditions, is creating a dangerous combination along Southern California's coastline. 🌪️ Forecasters warn that additional flooding and destructive surf could hit vulnerable coastal communities. From Laguna Beach to Newport Beach and Long Beach, residents are preparing for another round of dangerous conditions. California's coastline is facing an extraordinary test from the Pacific. Follow @Xpress_24_7 for more #California #LagunaBeach #StormRachel #ExtremeWeather #BreakingNews https://t.co/rIFYhN43uZ — XPRESS (@Xpress_24_7) October 11, 2026

Powerful waves crashed into beachfront homes in Long Beach, California, on Sunday as high tides and swells associated with Tropical Storm Rachel pounded the Southern California coastline. https://t.co/94mWcLW9yF — Channel 4 News (@Channel4News) October 12, 2026

Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει την απόγνωσή τους για τις καταστροφές που έχουν σημειωθεί.

«Είναι πραγματικά στενάχωρο να βλέπεις το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσαν τα τεράστια κύματα. Άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους», δήλωσε η Στέισι Σνίζακ στο τοπικό μέσο ABC 7.

Το σπίτι της Σνίζακ, η οποία έμενε στην περιοχή εδώ και 45 χρόνια, είναι πλέον ακατοίκητο, καθώς υπέστη μεγάλες ζημιές από την καταιγίδα. «Είναι απλώς αδύνατο να επισκευαστεί αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω πώς θα το κάνουν», είπε.

🌊 Homes begin collapsing in Long Beach as powerful waves from Tropical Storm Rachel batter California’s coast 📹 New footage shows beachfront homes being damaged as storm-driven waves pound the shoreline ⚠️ Rachel has triggered coastal flooding, heavy surf and significant damage along parts of Southern California’s coastline — Anadolu English (@anadoluagency) October 12, 2026

#BREAKING: New video from Long Beach, CA shows homes starting to collapse due to large waves from Rachel's impacts. Emergency crews rushed to deploy seawall barriers as the coast took a beating on Sunday. We'll have continued coverage of this story and more. #CAwx WATCH: https://t.co/1gBh5w4rm1 READ MORE: https://t.co/ZgUbEUF3yg — WeatherNation (@WeatherNation) October 11, 2026

Την ίδια στιγμή, ένας δημοσιογράφος του τοπικού μέσου KTLA, ο οποίος κατέγραψε τις καταστροφές από ελικόπτερο μαζί με το συνεργείο του, δήλωσε ότι η καταιγίδα Rachel προκάλεσε τις μεγαλύτερες ζημιές που έχει δει τις τελευταίες εβδομάδες. «Ο παραλιακός πεζόδρομος καταστράφηκε και κατοικίες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν από τη διάβρωση του εδάφους», είπε χαρακτηριστικά.

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