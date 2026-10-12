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GOSSIP - LIFESTYLE

«Κάμπινγκ»: Το «ορφανό» παπούτσι φέρνει ξανά την Αστυνομία στα ίχνη του Ιορδάνη

καμ
clock 15:00 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Κάμπινγκ, η κωμική σειρά του MEGA, επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μας, απόψε στις 21:00.

Τι θα δούμε απόψε;

Η ταυτοποίηση του παπουτσιού οδηγεί την Ιωάννα στη μάντρα αυτοκινήτων και πιο κοντά στα ίχνη του Ιορδάνη. Ο Σοφοκλής καταφέρνει να θολώσει εγκαίρως τα νερά, αλλά βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταφύγει σε ακραία μέσα. Στο μεταξύ, η Βιβή απαιτεί μέρος από τα χρήματα του Ιορδάνη, κινούμενη έξω από κάθε λογική. Παράλληλα, η Εύα και ο Πέτρος πλευρίζουν τον Λουκά με σκοπό να ανακαλύψουν το μυστικό πίσω από την εξαφάνιση του πατέρα του. Η συνάντησή τους όμως παίρνει ευχάριστη τροπή, περνούν πολύ καλά μαζί και εκείνος τους συστήνει τον Σπάρο. Την ίδια ώρα, ο Ιορδάνης δέχεται μια αλλόκοτη και επικίνδυνη επίσκεψη…

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