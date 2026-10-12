Ο Μιχάλης Κουβελιώτης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN

Η AEGEAN ανακοινώνει ότι ο Δημήτρης Γερογιάννης, ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας από την πρώτη χρονιά λειτουργίας της, το 1999, και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) τα τελευταία 20 χρόνια, ολοκληρώνει τον κύκλο του στην ηγεσία της εταιρείας. Ο Δημήτρης Γερογιάννης θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εταιρεία στην μετάβασή της στην επόμενη γενιά στελεχών, ως Σύμβουλος Διοίκησης με εποπτεία στην Τεχνική Βάση και το Εκπαιδευτικό Κέντρο, τη νέα κατεύθυνση ανάπτυξης του Ομίλου.

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της εταιρείας αναλαμβάνει από σήμερα ο Μιχάλης Κουβελιώτης.

Ο Μιχάλης Κουβελιώτης έχει υποστηρίξει την εταιρεία από τη θέση του CFO πριν ακόμα την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ από τις αρχές του 2025, στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας της μετάβασης, κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Deputy CEO), με ευθύνη τον συντονισμό των υπόλοιπων διευθύνσεων.

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Ο Πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης, δήλωσε: «Ο Δημήτρης Γερογιάννης μαζί με τον Θεόδωρο Βασιλάκη, διαμόρφωσαν την κουλτούρα ποιότητας και εξυπηρέτησης προς τον επιβάτη, αλλά και της εσωτερικής αξιοκρατίας και συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων στην εταιρεία. Ο Δημήτρης έχει το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει την τεχνοκρατική κατάρτιση με την ανθρώπινη προσέγγιση. Για όλους εμάς, είναι συνιδρυτής και συν δημιουργός της εταιρείας, ιδιότητες που δεν αλλάζουν με την παράδοση της θέσης του CEO. Θα συνεχίσει άλλωστε να στηρίζει την εταιρεία στη μετάβασή της από τα ιδρυτικά της στελέχη στην επόμενη γενιά.

Ο Μιχάλης Κουβελιώτης, που αναλαμβάνει τη θέση του CEO, έχει ήδη αποδείξει τη δυνατότητά του να υποστηρίζει την εταιρεία στα χρόνια ανάπτυξης, αλλά και σε κρίσιμες, δύσκολες συγκυρίες. Τα τελευταία δύο χρόνια, σαν Deputy CEO, έχει ηγηθεί της διαδικασίας μετάβασης και η θετική του ενέργεια και δυναμική έχει ήδη καταγραφεί. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταπεξέλθει εξαιρετικά στο νέο του ρόλο.

Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η εξέλιξη, η ανάδειξη και η ακόμη πιο αποτελεσματική συνεργασία της δεύτερης γενιάς στελεχών της εταιρείας, παραλαμβάνοντας από τα ιδρυτικά της μέλη που σταδιακά αποχωρούν. Πρέπει να κρατήσουμε τις βασικές αξίες ποιότητας, εξυπηρέτησης και ευελιξίας, αλλά να τις υποστηρίξουμε με νέες ιδέες και δυναμική στο προϊόν και στο δίκτυο προορισμών και με ανέλιξη νέων ανθρώπων που με ακόμη μεγαλύτερη συλλογικότητα, θα αναπτύσσουν την εταιρεία και τους ανθρώπους της».