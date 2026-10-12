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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: 50 συλλήψεις και πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων από τους ελέγχους σε ζώα συντροφιάς

Αστυνομία Ζωων
clock 14:08 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνολικά 4.841 έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη το πρώτο εννεάμηνο του 2026, με την Αστυνομία να προχωρά σε 50 συλλήψεις και να βεβαιώνει 338 παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, το συνολικό ύψος των διοικητικών προστίμων ανήλθε σε 384.505 ευρώ. Από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, οι 75 αφορούσαν την εκπρόθεσμη ή μη σήμανση και καταγραφή σκύλου.

Αστυνομία Ζωων

Μόνο τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν 840 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις και συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 17.400 ευρώ. Οι έξι από τις παραβάσεις αφορούσαν την παράλειψη έγκαιρης σήμανσης και καταγραφής σκύλου.

Αστυνομία Ζωων

Η Αστυνομία αναμένεται να συνεχίσει τους ελέγχους, δίνοντας έμφαση στην τήρηση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, όπως η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η προβλεπόμενη μέριμνα για στείρωση ή εξέταση DNA, η χρήση λουριού κατά τη βόλτα και η παροχή της απαραίτητης φροντίδας και κτηνιατρικής παρακολούθησης.

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