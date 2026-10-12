Ανώγεια: Ο Δήμος απαντά στην Ένωση Αστυνομικών για τη στέγαση του Τμήματος

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Τη δική του απάντηση στις αντιδράσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου για το ενδεχόμενο μεταφοράς του Αστυνομικού Τμήματος Ανωγείων σε κοντέινερ δίνει ο Δήμος Ανωγείων.

Στην ανακοίνωσή του, απορρίπτει τις αιχμές για την αντιμετώπιση των αστυνομικών, υπογραμμίζει ότι η ευθύνη για την εξασφάλιση κατάλληλης στέγης ανήκει στο αρμόδιο υπουργείο και παραθέτει το ιστορικό των ενεργειών του Δήμου για την εξεύρεση προσωρινής λύσης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνει το Αστυνομικό Τμήμα στην περιοχή.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, ο Δήμος Ανωγείων επισημαίνει και ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

1. Θεσμική Αρμοδιότητα για τη Στέγαση:



Η αποκλειστική ευθύνη για την εξεύρεση κατάλληλης, ασφαλούς και αξιοπρεπούς στέγης για το Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων ανήκει στο καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο και όχι στον Δήμο. Πρόκειται για ένα σαφές θεσμικό και διοικητικό ζήτημα, το οποίο οφείλουν να γνωρίζουν όλοι όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο.

2. Διαχρονική υποστήριξη:



Οι αναφορές που αμφισβητούν “την αξιοπρέπεια των υπηρετούντων αστυνομικών στα Ανώγεια” κρίνονται ως ατυχείς και παντελώς αδικαιολόγητες. Ο Δήμος Ανωγείων στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά τη λειτουργία του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος. Την αλήθεια αυτή μπορούν να επιβεβαιώσουν όλοι οι αστυνομικοί που έχουν υπηρετήσει στην περιοχή μας.

3. Αναγκαιότητα του Αστυνομικού Τμήματος:



Κάθε συζήτηση ή υπαινιγμός περί ενδεχόμενης κατάργησης του Αστυνομικού Τμήματος Ανωγείων είναι τουλάχιστον άστοχη. Η διατήρηση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος στα Ανώγεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη ανάγκη για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την ομαλή κοινωνική ζωή του τόπου μας.

Ακολουθεί αναλυτικά το ιστορικό των ενεργειών και των δεδομένων για το ζήτημα:

2008: Παραχώρηση δωρεάν χώρου από τον Δήμο στο παλαιό σχολείο Περαχωρίου για την προσωρινή στέγαση του Α.Τ. έως το 2011 μέχρις ότου το Υπουργείο κατασκεύαζε το νέο Αστυνομικό Τμήμα

2011: παράταση του χρόνου φιλοξενίας μέχρι νεοτέρας.

2017: Ένταξη και χρηματοδότηση έργου 1.000.000€ (Υπ. Περιβάλλοντος) για την δημιουργία «Κέντρου Κτηνοτροφίας και Βιοποικιλότητας» στο συγκεκριμένο κτίριο.

2021: Επέκταση σχεδιασμού για μετατροπή του κτιρίου σε Κέντρο Λαογραφικής Παράδοσης (Ίδρυμα Σμπώκου, Γεωπάρκο Ψηλορείτη, ΚΕΠΕΑ Ανωγείων και άλλων φορέων) και εξασφάλιση επιπλέον 1.500.000€.

2020: Έγκαιρη ενημέρωση όλης της ιεραρχίας της ΕΛ.ΑΣ. για την ανάγκη μετεγκατάστασης και έναρξης ενεργειών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

2021 (Σεισμός Αρκαλοχωρίου): Αναγκαστικός επανασχεδιασμός λόγω σοβαρών ζημιών στο Σταυράκειο Γυμνάσιο-Λύκειο. (Μαθητές, εκπαιδευτικοί και πρόσφατα το προσωπικό του Κέντρου Υγείας φιλοξενήθηκαν με απόλυτη αξιοπρέπεια και αυταπάρνηση σε οικίσκους, μέχρι την αποκατάσταση των κτιρίων τους).

2026 Μετά από 5 χρόνια αναμονής, οι εργασίες επανεκκίνησαν για να μη χαθεί το έργο ύψους 2.500.000€, ενώ ήδη ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του ΚΗΦΗ.

Συνδρομή Δήμου στην εξεύρεση χώρου: Κατόπιν ερωτήματος, ο Δήμος υπέδειξε 2 δημοτικούς χώρους (που κρίθηκαν ακατάλληλοι από την ΕΛ.ΑΣ.), καθώς και ιδιωτικά ακίνητα. Ως προσωρινή εναλλακτική μέχρι την οριστική λύση από το Υπουργείο, προσφέρθηκαν οι οικίσκοι που στέγασαν υποδειγματικά το Σχολείο και το Κέντρο Υγείας, χωρίς κανείς να «αγκομαχήσει» ή να λιποψυχήσει.

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