Ηράκλειο: Πρόσκληση νέων Εθελοντών Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, από το έτος ίδρυσής του το 1877, επιτελεί σύνθετο και πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο, κινητοποιώντας το αίσθημα της αλληλέγγυας συλλογικής προσπάθειας για να προσφέρει ανακούφιση στον ανθρώπινο πόνο. Η δράση του αντλεί την αποτελεσματικότητά της από την ευρεία βάση των εθελοντών που ενστερνίζονται τις αξίες και τις ανθρωπιστικές αρχές τις οποίες εκπροσωπεί, στηρίζουν το έργο του και του δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίζει τη δύσκολη αποστολή του.

​Συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην πορεία του Έθνους, ο Τομέας Υγείας του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου Κρήτης απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη ζωή τους προσφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους —μέσω ενός παγκόσμιου εθελοντικού οργανισμού— προς όφελος των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, να εγγραφούν ως εθελοντές και να συμμετάσχουν στις δράσεις που υλοποιεί το Τμήμα.

​Δηλώσεις συμμετοχής: έως 18/10/2026



​Πληροφορίες: τηλ. 6948810377, Κυπριωτάκη Ειρήνη (Υπεύθυνη Τομέα Υγείας ΠΤ Ηρακλείου ΕΕΣ)



​Ώρες επικοινωνίας: Καθημερινά, 21:00 – 22:00

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