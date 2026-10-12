Χάρης Μαμουλάκης: Περισσότερα από 1,7 δισ. ευρώ οι αποζημιώσεις σε εργολάβους με ευθύνη της κυβέρνησης ΝΔ

Στην αποκάλυψη ότι τα 7 χρόνια κυβέρνησης ΝΔ, το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταβάλλει περισσότερα από 1,7 δισ. ευρώ ως αποζημιώσεις σε αναδόχους έργων, προχώρησε ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης μιλώντας στο Open και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» με τους δημοσιογράφους Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

«Συμβασιοποιείται ένα έργο και τελικά καταλήγει να μας κοστίζει διπλά» τόνισε ο Χάρης Μαμουλάκης και αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου με υπαιτιότητα του Δημοσίου καταβάλλονται εξωφρενικά ποσά ως αποζημιώσεις χωρίς ουσιαστικά να εκτελείται έργο, όπως είναι τα έργα του αεροδρομίου Καστελίου με το ποσό να ανέρχεται στα 444 εκατ. ευρώ, στη γραμμή Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης με 266 εκατ. ευρώ, στο τμήμα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος – Νεάπολη με 97 εκατ. ευρώ, στον αυτοκινητόδρομο Ε65 με 107 εκατ. ευρώ, στον αυτοκινητόδρομο Fly Over της Θεσσαλονίκης με 67 εκατ. ευρώ, κα. Άθροισμα όλων των αποζημιώσεων που έχουν δοθεί από το Δημόσιο, δηλαδή από τους φορολογούμενους στους εργολάβους, πάνω από 1,7 δισ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος έχει αναδείξει και Κοινοβουλευτικά το ζήτημα ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες που πηγαίνουν τα χρήματά τους: «Η χώρα έχει αποσυναρμολογηθεί. Υπάρχει η αίσθηση του ανέλεγκτου και του ανεξέλεγκτου»

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