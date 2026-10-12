Σουδάν: Τουλάχιστον 72 νεκροί από αεροπορικό πλήγμα σε ορυχείο χρυσού

Τουλάχιστον 72 χρυσοθήρες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από αεροπορική επίθεση στο βόρειο Σουδάν, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η ΜΚΟ Emergency Lawyers ανέφερε πως τοποθεσία εξόρυξης χρυσού βομβαρδίστηκε το Σάββατο από αιγυπτιακά πολεμικά αεροσκάφη.







Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπογραμμίζει πως δεν έχει επαληθεύσει τον ισχυρισμό αυτόν από ανεξάρτητες πηγές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αιγυπτιακές αρχές.







Τον Ιούνιο η τοποθεσία αυτή είχε βρεθεί στο στόχαστρο ανάλογης επίθεσης, η οποία είχε επίσης αποδοθεί στην Αίγυπτο, με απολογισμό 23 νεκρούς. Οι ένοπλες δυνάμεις της Αιγύπτου δεν είχαν αναλάβει την ευθύνη, αναφέροντας όμως ότι διεξήγαγαν «επιχείρηση ευρείας κλίμακας» κατά της παράνομης εξόρυξης χρυσού εντός της αιγυπτιακής επικράτειας.

Τα σύνορα μεταξύ Σουδάν και Αιγύπτου αποτελούν αντικείμενο διαμάχης, καθώς οι δύο χώρες ερίζουν για την κυριαρχία επί του πλούσιου σε ορυκτά τριγώνου της Χαλάιμπ. Ωστόσο, το Κάιρο στηρίζει τον σουδανικό στρατό στον πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

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