Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Ένα παθιασμένο φιλί φέρνει την Μαρκέλλα και τον Μανούσο πιο κοντά

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 13: Τι κρύβει τελικά η Μαρκέλλα και γιατί ο Μανούσος δεν μπορεί να την εμπιστευτεί όσο κι αν τη θέλει; Ένα παθιασμένο φιλί τους φέρνει πιο κοντά από ποτέ, όμως ένα τηλεφώνημα, τα λουλούδια ενός άλλου άντρα και ένας εκρηκτικός καβγάς, τους απομακρύνουν ξανά. Τα βλέμματα, οι σιωπές και οι αντιδράσεις της Μαρκέλλας μπερδεύουν τον Μανούσο, που αρχίζει να αμφιβάλλει για όλα.

Την ίδια ώρα, η Ρίτα μπλέκει επικίνδυνα τον Μιχάλη, ο Παυλής πιέζεται να αποκαλύψει ένα παλιό μυστικό κι ο Φίλιππος μένει άφωνος μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Και ενώ όλα μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν, ο Σήφης παίρνει μια απόφαση που θα περιπλέξει τα πάντα.

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