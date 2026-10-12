ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική Ανδρουλάκη απέναντι στη ΝΔ – Στην πρώτη γραμμή ιδιωτικό χρέος και στέγαση

Στον δρόμο των προγραμματικών προτάσεων που έχουν από καιρό χαράξει, συνεχίζουν να κινούνται στο ΠΑΣΟΚ, που επιμένουν ότι το δίπολο πια είναι γνωστό και σε καμία περίπτωση δεν είναι κάποιο που θα οριστεί τώρα, από ένα κόμμα προσωποπαγές, άρτι αφιχθέν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Σκοπεύουν εξάλλου, να αποδεικνύουν την κυβερνησιμότητά τους, με κάθε ευκαιρία, μικρή ή και μεγαλύτερη.

Ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ επιθυμούν να δώσουν την εικόνα του κόμματος που έρχεται σε επαφή με την κοινωνία, συνομιλεί με τους πολίτες, τους ακούει, επεξεργάζεται λύσεις για τα προβλήματά τους και αυτές τις μετατρέπει σε Πολιτική που μπορεί να γίνει πράξη. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο τις τελευταίες ημέρες, λίγο αφού συνάντησε εκπροσώπους των αλιέων ο Νίκος Ανδρουλάκης, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την έκτακτη ενίσχυσή τους για την περίοδο από την 1η Μαρτίου και ως το τέλος του 2026, σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου, εντός πάντως των ανώτατων ορίων και εντάσεων που επιτρέπει το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, λίγο αφού είχαν περιοδεύσει τόσο ο πρόεδρος όσο και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη νησιωτική Ελλάδα, η «πράσινη» ΚΟ κατέθεσε τροπολογία για την επέκταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της χώρας με πληθυσμό ως 3.100 κατοίκους και τη θέσπιση μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ στα υπόλοιπα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό έως 130.000 κατοίκους. Συνεχίζοντας σε αυτό το μοτίβο, που κρίνεται επιτυχημένο από την Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι το κόμμα κάθε φορά που συνομιλεί με μία κοινωνική ομάδα, να δείχνει στην πράξη και την κυβερνητική του ετοιμότητα.

Κάπως έτσι, θέμα ημερών ή και ωρών, θεωρείται η κατάθεση, πιθανότατα αύριο Τρίτη, της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το Ιδιωτικό Χρέος. Πρόκειται για μία πρόταση, με την οποία θα θέσει εαυτόν σε πλήρη προγραμματική αντιπαράθεση με τη ΝΔ, ήτοι θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν επί συγκεκριμένων προτάσεων πλέον, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, αφού για την Χαριλάου Τρικούπη είναι ξεκάθαρο, ανεξάρτητα από όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι οι πόλοι στο πολιτικό σύστημα είναι δύο, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με τη μεν πρώτη να εκπροσωπεί τα ολιγοπώλια και τις ελίτ και το ΠΑΣΟΚ να εκπροσωπεί τον μικρομεσαίο, τον κόσμο της εργασίας, τους νέους, τους ανθρώπους του μόχθου κ.ο.κ.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις δράσεις που ετοιμάζει το κόμμα μέσα στην εβδομάδα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, για το οποίο και υπάρχει ξεχωριστός σχεδιασμός, και όπου θα μετέχουν πολλά κορυφαία στελέχη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει για τον εαυτό του να επισκεφθεί έναν χώρο δουλειάς για να συναντηθεί με τους εργαζομένους και να αναδείξει ένα κοινωνικό πρόβλημα σε μία περιοχή της Αθήνας, όπως για παράδειγμα το στεγαστικό, που πέραν του ότι υπήρξε «σημαία» για το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο τις τελευταίες ημέρες από τα στελέχη του, μετά από την ‘γκάφα’ του πρωθυπουργού, όπως περιγράφουν την πρότασή του για χτίσιμο δύο επιπλέον ορόφων σε κτίρια που προορίζονται για μακροχρόνια ενοικίαση.

Ήδη χθες, Κυριακή, με αφορμή μία ανάρτηση του κ. Σκέρτσου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προεξόφλησε ότι στις επόμενες εκλογές το στεγαστικό θα είναι κεντρικό ζήτημα, βάζοντας μάλιστα νέο, επιμέρους δίλημμα για το θέμα, στον δρόμο προς τις κάλπες. «Ή με τη Νέα Δημοκρατία και τη συνέχιση της σημερινής κατάστασης ή με το ΠΑΣΟΚ για σύγχρονες λύσεις για τους πολλούς», είπε.

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