Νέο θρίλερ στο Νεπάλ: 5 αγνοούμενοι από φονικούς χειμάρρους λάσπης – Παρασύρθηκαν σπίτια και γέφυρες

Αντιμέτωπο με νέο κύμα καταστροφικών πλημμυρών είναι το Νεπάλ με πέντε άτομα να αγνοούνται, ενώ σπίτια και γέφυρες παρασύρθηκαν από χειμάρρους λάσπης. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν διασώσει 95 άτομα, ανάμεσά τους εννέα αλλοδαπούς, ενώ περισσότεροι από 650 άνθρωποι έχουν πληγεί από τα φαινόμενα.

Το Νεπάλ βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ανακάμψει από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν πόλεις κατά μήκος των συνόρων με το Θιβέτ τον Αύγουστο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους ενώ χιλιάδες να εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν την Κυριακή (11/10) την ώρα που οι τοπικές κοινότητες προετοιμάζονταν για το φεστιβάλ Ντασάιν, μια σημαντική γιορτή στο ημερολόγιο του Νεπάλ.

Flash floods hit central Nepal on Sunday, leaving at least five people missing. Some 45 houses were swept away, with the flood also damaging three hydropower projects and four bridges https://t.co/R4GRmdOrLS https://t.co/ZVyO9lM3Ie — AFP News Agency (@AFP) October 12, 2026

ALERT - Nepal hit by flash floods again as raging waters sweep away several houses and damage infrastructure https://t.co/683GSHC5ll — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 11, 2026

Ο ρόλος των Ιμαλαΐων

Η χώρα είναι επιρρεπής σε πλημμύρες και χιονοστιβάδες λόγω του απρόβλεπτου περιβάλλοντος των Ιμαλαΐων, της υψηλότερης οροσειράς του κόσμου.

Ωστόσο, τα περιβάλλοντα μεγάλου υψομέτρου ενέχουν απρόβλεπτους κινδύνους, καθώς συχνά εκδηλώνονται πλημμύρες όταν κατολισθήσεις και χιονοστιβάδες προκαλούν απότομη άνοδο της στάθμης των ποταμών στις κατάντη περιοχές.

Το Νεπάλ είναι επίσης επιρρεπές σε σεισμούς, οι οποίοι μπορούν να αποσταθεροποιήσουν το χιόνι και τον πάγο στα βουνά. Το 2015, σχεδόν 9.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη χώρα, προκαλώντας φονικές χιονοστιβάδες στο Έβερεστ.

Οι πρόσφατες πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ - Θιβέτ προκλήθηκαν από μια κατολίσθηση βράχων και πάγου κοντά στην κορυφή Λανγκτάνγκ Λιρούνγκ ένα βουνό που βρίσκεται στην πλευρά των Ιμαλαΐων που ανήκει στο Νεπάλ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία επιταχύνει το λιώσιμο των παγετώνων, πιθανότατα αυξάνει τον κίνδυνο τέτοιων καταστροφών. Καθώς, μάλιστα, οι ορεινές περιοχές γίνονται όλο και πιο ασταθείς, οι κοινότητες που ζουν εκεί καθίστανται ολοένα και πιο ευάλωτες.

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