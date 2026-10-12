Ηράκλειο: Δήλωση Δημήτρη Δουλουφάκη για τον αγώνα των επαγγελματιών αλιέων

Δήλωση του επικεφαλής τηςΛαϊκής Συσπείρωσης Δημήτρη Δουλουφάκη, για τις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλιέων:

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Ηρακλείου βρίσκεται στο πλευρό των επαγγελματιών αλιέων της παράκτιας αλιείας, που βρίσκονται σε έναν δίκαιο αγώνα απέναντι στην πολιτική που τους αφανίζει. Μια πολιτική που ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν στηρίξει όλα τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολιτική που οδήγησε στο ξεπούλημα του λιμανιού του Ηρακλείου στον όμιλο Γκριμάλντι, κόντρα στα συμφέροντα των πολλών για το κέρδος του ενός.

Γιατί, όποιον κι αν ρωτήσεις, είτε είναι επαγγελματίας αλιέας είτε αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας είτε φτωχός αγρότης, οικοδόμος, εργαζόμενος, τα πράγματα είναι απλά: είναι ο αγώνας των πολλών ενάντια στα κέρδη των λίγων.



Για τη διασφάλιση των κερδών τους έχουν συμμάχους την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει στηριχτεί από όλα τα κόμματα της ελληνικής Βουλής εκτός από το ΚΚΕ και που οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν. Μια πολιτική που σας χτυπάει με τη φορολογία, το ακριβό πετρέλαιο, τα τέλη και ό,τι άλλο εφεύρουν.

Τα ίδια χτυπήματα που δέχονται οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι.



Και αυτοί που ευθύνονται για το ξεκλήρισμά σας τολμάνε να σας κουνάνε και το δάχτυλο, ότι δεν έχετε εκσυγχρονιστεί, ότι δεν έχετε εξοπλιστεί κατάλληλα. Όμως, τα πράγματα είναι απλά: το δικό σας ξεκλήρισμα είναι προϋπόθεση για τα κέρδη των λίγων.



Στον αγώνα σας δεν θα βρείτε συμμάχους σε αυτούς που σας χτυπούν δήθεν φιλικά την πλάτη και στη συνέχεια στηρίζουν την πολιτική που σας οδηγεί στην εξόντωση, που ψηφίζουν ενάντια στα συμφέροντά σας. Θα βρείτε συναγωνιστές στους φορείς και τα σωματεία που είναι εδώ δίπλα σας, τους οικοδόμους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους γονείς, στους δημότες του Ηρακλείου που κι αυτοί δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα.



Σε αυτούς θα βρείτε συμμάχους στον αγώνα σας, γιατί είναι ένας αγώνας δίκαιος και δεν πρέπει να σταματήσει μέχρι να δικαιωθείτε, για να μπορέσετε να ζήσετε με αξιοπρέπεια από το επάγγελμα σας, από τη θάλασσα που αγαπάτε.



Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θα είναι δίπλα σας, και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και έξω, όπως εδώ σήμερα, στις κινητοποιήσεις σας.



Καλή δύναμη και καλό αγώνα.

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