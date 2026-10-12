Γέφυρα Σερβίων: Το εντυπωσιακό έργο πάνω από τη λίμνη Πολυφύτου που ξεχωρίζει στη Βόρεια Ελλάδα

Η γέφυρα των Σερβίων, που δεσπόζει πάνω από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα τεχνικά έργα της Βόρειας Ελλάδας. Από την κατασκευή της, το 1976, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο σύνδεσης της περιοχής, αλλά και σε ένα ξεχωριστό αξιοθέατο χάρη στο τοπίο που την περιβάλλει.

Με μήκος 1.371 μέτρα, η γέφυρα ήταν για πολλά χρόνια η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Οι 27 πυλώνες της στηρίζουν την εντυπωσιακή κατασκευή, η οποία συνδυάζει την ανθρώπινη παρέμβαση με τη φυσική ομορφιά της λίμνης.

Η λίμνη Πολυφύτου, πέρα από τη συμβολή της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό υγροβιότοπο, φιλοξενώντας περισσότερα από 100 είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων και αργυροπελεκάνους. Παράλληλα, αποτελεί πόλο έλξης για την αλιεία και τον οικοτουρισμό.

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