Τουρκία, Πακιστάν και Αίγυπτος στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας μετά τις επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Η Τουρκία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης —που υποστηρίζονται από το Ιράν— κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, χαρακτηρίζοντάς τες ως «επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή υπό κανένα πρόσχημα».

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν σε μια νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ την Κυριακή, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, μια μέρα μετά από μια επίθεση για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι Χούθι και η οποία στοίχισε τη ζωή σε 13 άτομα και τραυμάτισε περισσότερα από 300.



Η ομάδα των περιφερειακών δυνάμεων —γνωστή ως R4— επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη και την υποστήριξή της προς τη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους υποστήριξης για όλα τα «νόμιμα μέτρα και βήματα» που λαμβάνει η χώρα για την αντιμετώπιση των επιθέσεων, την αποτροπή των απειλών και την πρόληψη της επανάληψής τους.

«Η Ομάδα θεωρεί τη μαχητική οργάνωση των Χούθι πλήρως υπεύθυνη για τις συνέπειες αυτών των επιθέσεων και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που αυτές συνεπάγονται και απειλούν την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και απαιτεί την άμεση και άνευ όρων παύση αυτών των επιθέσεων», ανέφεραν σε κοινή δήλωση την Κυριακή.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, και το Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικά όπλα, υπέγραψαν τον Αύγουστο μια συμφωνία κοινής άμυνας με τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την οποία μια επίθεση εναντίον ενός μέρους αποτελεί επίθεση εναντίον όλων.

Την περασμένη εβδομάδα, οι χώρες δήλωσαν ότι συμφώνησαν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για συλλογική άμυνα και να εξασφαλίσουν την «ταχεία ανάπτυξη» δυνάμεων και δυνατοτήτων στη Σαουδική Αραβία εν μέσω των επιθέσεων των Χούθι.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία εξετάζει πώς μπορεί να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία, αλλά απέκλεισε την αποστολή στρατευμάτων και τη συμμετοχή της Τουρκίας σε επιθετικές επιχειρήσεις. Μια μέρα νωρίτερα, αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο Reuters ότι η Άγκυρα παρέχει κυρίως αμυντική και τεχνική υποστήριξη στο Ριάντ.

Η τουρκική υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία έχει μέχρι στιγμής παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σε διμερές επίπεδο, καθώς το τουρκικό κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη επικυρώσει επίσημα τη συμφωνία κοινής άμυνας. Η συμφωνία αναμένεται να υποβληθεί στο κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες.

Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, έχει παράσχει στη Σαουδική Αραβία αμυντικό εξοπλισμό και συμφώνησε να συμμετάσχει σε μια συμμαχία υπό τη ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων σε αεροδρόμια και φόβοι για γενικευμένο πόλεμο

Παναμάς: Πάνω από 200 μετασεισμοί μετά τα 7,7 Ρίχτερ – Ζημιές σε 900 σπίτια



