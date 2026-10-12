Ακρίβεια: «Φωτιά» οι τιμές σε ενέργεια και τρόφιμα – Τα ελληνικά φασόλια έφτασαν τα 14,52 ευρώ το κιλό

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Νέες πιέσεις δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, με την ενέργεια και τα καύσιμα να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Την ίδια στιγμή, ακριβότερα γίνονται τρόφιμα και υπηρεσίες που συνδέονται με την καθημερινότητα, από το κρέας και τα ψάρια μέχρι τα ενοίκια και τις αεροπορικές μεταφορές.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η τιμή των ελληνικών φασολιών στα σούπερ μάρκετ, η οποία φτάνει τα 14,52 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η τιμή λιανικής απέχει σημαντικά από τις τιμές παραγωγού στη Φλώρινα, αναδεικνύοντας το εύρος της διαφοράς ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 αποτυπώνουν τις ανατιμήσεις σε μια σειρά από βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Ενέργεια και καύσιμα: Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Η ενέργεια και τα καύσιμα βρίσκονται στο επίκεντρο των ανατιμήσεων, με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις.

Ειδικότερα, για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026 καταγράφονται οι εξής μεταβολές:

Φυσικό αέριο: αύξηση 55,2%.

Πετρέλαιο θέρμανσης: αύξηση 53,2%.

Πετρέλαιο κίνησης: αύξηση 38,8%.

Βενζίνη: αύξηση 22,5%.

Ηλεκτρικό ρεύμα: αύξηση 15%.

Οι συγκεκριμένες αυξήσεις επιβαρύνουν τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, καθώς η ενέργεια αποτελεί βασικό κόστος για τη θέρμανση, τις μετακινήσεις και τη λειτουργία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επηρεάζουν το κόστος των μεταφορών και της διανομής προϊόντων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτές προσπαθούν να περιορίσουν τις καθημερινές δαπάνες τους.

Ακριβότερα ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια και ενοίκια

Αυξητικές τάσεις καταγράφονται και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαμονή, τις μετακινήσεις και την επικοινωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται για το ίδιο χρονικό διάστημα, οι μεταβολές διαμορφώνονται ως εξής:

Ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία: αύξηση 29,8%.

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών: αύξηση 22%.

Άλλες υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας: αύξηση 12,4%.

Ενοίκια κατοικιών: αύξηση 5,9%.

Οι ανατιμήσεις στις υπηρεσίες διαμονής και στις αεροπορικές μεταφορές επιβαρύνουν το κόστος των ταξιδιών, ενώ η άνοδος των ενοικίων εξακολουθεί να προσθέτει βάρος στις μηνιαίες υποχρεώσεις των νοικοκυριών.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται στα προϊόντα που αγοράζονται καθημερινά από τα καταστήματα, αλλά επεκτείνονται και σε βασικές υπηρεσίες.

Ποια τρόφιμα ακριβαίνουν περισσότερο

Αυξήσεις καταγράφονται και σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, με το μοσχαρίσιο κρέας, τα ψάρια και το αρνί με το κατσίκι να βρίσκονται μεταξύ των προϊόντων με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις.

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026, τα στοιχεία που παρατίθενται δείχνουν:

Μοσχαρίσιο κρέας: αύξηση 12,3%.

Ψάρια: αύξηση 11,5%.

Αρνί και κατσίκι: αύξηση 9,7%.

Αυγά: αύξηση 6,6%.

Ψωμί και λοιπά προϊόντα αρτοποιίας: αύξηση 2%.

Οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν το κόστος των αγορών για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με τις αυξήσεις στην ενέργεια και στις μεταφορές.

Ελληνικά φασόλια στα 14,52 ευρώ το κιλό

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και στη λιανική τιμή των ελληνικών φασολιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, στη Φλώρινα οι τιμές παραγωγού διαμορφώνονται ως εξής:

Φασόλια πλακέ: 4,80 ευρώ το κιλό.

Φασόλια ελέφαντες: 5,50 ευρώ το κιλό.

Την ίδια στιγμή, η τιμή λιανικής για ελληνικά φασόλια σε σούπερ μάρκετ φτάνει τα 14,52 ευρώ το κιλό, με την αναφερόμενη αύξηση να ανέρχεται έως και στο 202%.

Η απόσταση ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και στη λιανική τιμή είναι αξιοσημείωτη. Ωστόσο, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή, θα πρέπει να εξεταστούν και τα επιμέρους κόστη που μεσολαβούν από την παραγωγή έως την πώληση, καθώς και το αν συγκρίνονται απολύτως αντίστοιχες ποικιλίες και κατηγορίες προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση, οι ανατιμήσεις σε ενέργεια, καύσιμα, υπηρεσίες και τρόφιμα συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους για τους καταναλωτές, με τις τελικές τιμές στο ράφι να παραμένουν καθοριστικός παράγοντας για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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