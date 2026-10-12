Πρόεδρος Αρτοποιών Ηρακλείου: Στηρίξτε τον φούρνο της γειτονιάς σας - Μονόδρομος οι αυξήσεις στο ψωμί

Κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν τον φούρνο της γειτονιάς εκανε μεσω του Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοποιών νομού Ηρακλείου, Βασίλης Δαφέρμος.

Μιλώντας στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη ο κ. Δαφέρμος αναφέρθηκε στα υπέρογκα λειτουργικά κόστη των φούρνων, με το ρεύμα να κάνει άλμα 40%. "Στη δική μου επιχείρηση πέρυσι τέτοια εποχή πλήρωνα 750 ευρώ το μήνα, φέτος ξεπεράσαμε τα 1.200. Το ίδιο και στο diesel, πέρυσι 1,65 ευρώ το λίτρο και φέτος γύρω στο 2,20".

Μέσα σε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος των ψηφιακών εργαλείων τα οποία οι επαγγελματίες οφείλουν να προμηθευτούν.

Ιδιαίτερα δηκτικός ήταν ο κ. Δαφέρμος για τον νέο «πάροχο» στο ψηφιακό δελτίο αποστολής. Όπως εξήγησε χρόνια ολόκληρα οι επαγγελματίες, έστελναν με το πάτημα ενός πλήκτρου τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στην ΑΑΔΕ η οποία είχε άμεσα εικόνα για την κατάσταση στην επιχείρηση.

Όμως, όπως είπε, η κυβέρνηση αποφάσισε να μπει στη μέση ένας ακόμη μεσάζοντας «για να κονομήσει», τον βάφτισε «πάροχο» και πρέπει εμείς να στέλνουμε σε αυτόν τα τιμολόγια και αυτός θα τα στέλνει στην ΑΑΕΔΕ. "Εμείς όμως επιβαρυνόμαστε πάνω από 100 ευρώ για αυτό. Επίσης έμαθα ότι θα μας αναγκάσουν να πάρουμε και ένα σκάνερ και θα κληθούμε να πληρώσουμε νέο λογισμικό για την καταχώρηση των α’ υλών! Ε, εμείς γίναμε πλέον λογιστές, δεν είμαστε αρτοποιοί.», τόνισε ο κ. Δαφέρμος.

Παράλληλα ο αναφέρθηκε στις νέες αυξήσεις στις πρώτες ύλες, όπως άλευρα, ζάχαρη, και σουσάμι.

Ο κ Δαφερμος χαρακτήρισε μονόδρομο την αύξηση στην τιμη του ψωμιού και κάλεσε τους καταναλωτές να στηρίξουν τους παραδοσιακούς φούρνους.

Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη απόφαση της και να διαθέσει 95 εκατ. ευρω στη βιομηχανια για τις αυξησεις στο ρευμα ο πρόεδρος των αρτοποιων ειπε οτι ειναι στρατηγικη και πολιτικη ολων των κυβερνησεων να στηριζουν τις μεγαλες επιχειρήσεις και να αφηνουν στο ελεος της κρισης τις μικρες και μεσαιες επιχειρήσεις.

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