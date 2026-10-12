Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης 160 μεταναστών σε τέσσερις λέμβους νότια των Καλών Λιμένων

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Τέσσερις λέμβοι, με συνολικά περίπου 160 αλλοδαπούς, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX, ενώ οι άλλες τρεις από εναέριο μέσο της ίδιας δύναμης.

Ακολούθησε η περισυλλογή των περίπου 160 αλλοδαπών από σκάφος της FRONTEX, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

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