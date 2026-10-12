Ηράκλειο: Αντιδρά η Καναβάκη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

Τη διαφωνία της με την απόφαση να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι διά ζώσης η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, εκφράζει η δημοτική παράταξη «Ηράκλειο Για Σένα», με επικεφαλής τη Μαρία Καναβάκη.

Με επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξη θέτει ζήτημα θεσμικής λειτουργίας του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον δεν συντρέχουν έκτακτοι ή αντικειμενικοί λόγοι που να εμποδίζουν τη διά ζώσης συνεδρίαση, θα έπρεπε να προτιμηθεί η φυσική παρουσία των δημοτικών συμβούλων.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η διά ζώσης συνεδρίαση διασφαλίζει, κατά την άποψη της παράταξης, μεγαλύτερη διαφάνεια, ουσιαστικότερο διάλογο και άμεση ανταλλαγή επιχειρημάτων, ενώ διευκολύνει και τη συμμετοχή των πολιτών.

Παράλληλα, η παράταξη εκφράζει την ανησυχία της για την καθιέρωση των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων, σημειώνοντας ότι έχει ήδη διατυπώσει αντίστοιχες ενστάσεις για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης. Όπως αναφέρει, η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να είναι χρήσιμη σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά δεν θα πρέπει, κατά την άποψή της, να υποκαθιστά τη φυσική παρουσία στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρά τη διαφωνία της, η παράταξη «Ηράκλειο Για Σένα» ξεκαθαρίζει ότι θα συμμετάσχει κανονικά στην προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη, τονίζοντας ότι θεωρεί τη συμμετοχή της στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων θεσμικό καθήκον και ευθύνη απέναντι στους πολίτες.

Τέλος, ζητά η επιστολή να αναγνωστεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης και να καταχωριστεί στα πρακτικά, προκειμένου να αποτυπωθεί επίσημα η θέση της.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής, την οποία υπογράφουν η επικεφαλής της παράταξης, Μαρία Γ. Καναβάκη, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Βαρδαβάς και Λευτέρης Σουλτάτος:

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε τη διαφωνία της Παράταξής μας σχετικά με την απόφαση να πραγματοποιηθεί η προσεχής Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς να συντρέχουν –τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε– έκτακτοι ή αντικειμενικοί λόγοι που να εμποδίζουν τη διά ζώσης διεξαγωγή της.

Για εμάς, το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης. Η γνώμη μας είναι πως πρόκειται για ένα αμιγώς θεσμικό θέμα που άπτεται της ορθής, ανοιχτής και ζωντανής λειτουργίας του κορυφαίου Συλλογικού Οργάνου του Δήμου και της πόλης μας.

Η διά ζώσης Συνεδρίαση διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, διευκολύνει τον ουσιαστικό διάλογο, την άμεση ανταλλαγή επιχειρημάτων και την απρόσκοπτη συμμετοχή των πολιτών, στοιχεία που υποβαθμίζονται αναπόφευκτα με τη διαδικτυακή Συνεδρίαση.

Καθώς παρατηρούμε –και το έχουμε εκφράσει και κατά το παρελθόν– ότι οι εξ αποστάσεως Συνεδριάσεις συνηθίζονται από τη Δημοτική Αρχή στη λειτουργία ενός άλλου Συλλογικού Οργάνου, αυτού της Δημοτικής Επιτροπής, ελπίζουμε η πρακτική αυτή να μην επεκταθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, οδηγώντας στην απαξίωση του ρόλου του.

Η τεχνολογία σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα χρήσιμο, απαραίτητο και βοηθητικό εργαλείο για εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι το μέσο για την αποστασιοποίηση της τοπικής δημοκρατίας από τη φυσική της έδρα.

Σε κάθε περίπτωση και παρά την αντίθετη άποψή μας για τη συγκεκριμένη σας επιλογή, σας καθιστούμε σαφές ότι ως Παράταξη θα συμμετάσχουμε κανονικά στην τηλεδιάσκεψη. Το πράττουμε για τον μοναδικό λόγο ότι θεωρούμε θεσμικό μας καθήκον και ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας να είμαστε παρόντες στις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Κλείνοντας, ζητούμε η επιστολή μας, που κοινοποιείται στον κ. Δήμαρχο, στις Δημοτικές Παρατάξεις και στους Δημοτικούς Συμβούλους, να αναγνωστεί κατά την έναρξη της Συνεδρίασης από εσάς, προκειμένου να καταγραφεί στα Πρακτικά η θέση της Παράταξής μας.

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