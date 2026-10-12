Απίστευτο: 15χρονη άνοιξε τα μάτια της μέσα στο φέρετρο, 8 ώρες αφότου θεωρήθηκε νεκρή - Συγκλονίζει το βίντεο!

Μια απίστευτη ανατροπή σημειώθηκε στη Γουατεμάλα, όταν μια 15χρονη κοπέλα, η οποία είχε θεωρηθεί νεκρή από την οικογένειά της, ανέκτησε τις αισθήσεις της μέσα στο φέρετρο, περίπου οκτώ ώρες αργότερα. Η Γουλεΐντι Ιξκοτογιάκ βρισκόταν ήδη στο σπίτι της οικογένειάς της, όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι για το ξενύχτι της νεκρής, όταν η μητέρα της αντιλήφθηκε ότι κινούνταν.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στις 10 Οκτωβρίου, όταν η 15χρονη έχασε τις αισθήσεις της, ενώ ο πατέρας της, Αβραάμ Ιξκοτογιάκ, τη μετέφερε με το αυτοκίνητο σε ιατρικό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως αναφέρει η Daily Mail. Ο πατέρας της, ο οποίος είναι ευαγγελικός πάστορας, σταμάτησε το όχημα και έλεγξε αν η κόρη του είχε σφυγμό και αν ανέπνεε. Καθώς δεν διαπίστωσε κανένα από τα δύο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε πεθάνει.

Η οικογένεια προμηθεύτηκε φέρετρο χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση από γιατρό ή να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου και επέστρεψε στο σπίτι για να ξεκινήσει το ξενύχτι της νεκρής. Περίπου στις 14:30 της ίδιας ημέρας, συγγενείς και μέλη της κοινότητας είχαν συγκεντρωθεί στην κατοικία της οικογένειας, στην περιοχή Ελ Χοκότε.

Η μητέρα της 15χρονης είδε κίνηση μέσα στο φέρετρο



Η μητέρα της κοπέλας, Λέσβια Ρίος, πλησίασε το φέρετρο κλαίγοντας και, σκύβοντας πάνω από την κόρη της, παρατήρησε ότι κάτι κινούνταν στο εσωτερικό του. Η οικογένεια έμεινε άναυδη, όταν η 15χρονη άνοιξε τα μάτια της και ανασηκώθηκε, καθισμένη μέσα στο φέρετρο.

«Συνέχιζα να λέω ότι ήταν ζωντανή, ότι δεν ήταν νεκρή», δήλωσε η μητέρα της στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν. «Όταν έκλαιγα πάνω από το φέρετρό της, ανοίξαμε το παράθυρο και εκείνη κινούνταν, ξυπνούσε και ξαφνικά ανασηκώθηκε και κάθισε».







Οι συγγενείς και οι φίλοι που βρίσκονταν στο σπίτι, σοκαρισμένοι από την εξέλιξη, προσέφεραν νερό στην κοπέλα και τη βοήθησαν να βγει από το φέρετρο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο διαδόθηκε στο διαδίκτυο, ενώ η θλίψη των παρευρισκομένων μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε πανηγυρισμούς.

Τι περιέγραψε η 15χρονη για τις στιγμές πριν χάσει τις αισθήσεις της



Η ίδια η Γουλεΐντι περιέγραψε αργότερα τι αισθάνθηκε λίγο πριν καταρρεύσει, αναφέροντας ότι είχε έντονο πόνο στην καρδιά και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της. «Η καρδιά μου άρχισε να πονάει πάρα πολύ έντονα. Ένιωθα ένα βάρος και μετά έχασα τις αισθήσεις μου, σαν να λιποθύμησα», εξήγησε. Η 15χρονη απέδωσε την ανάρρωσή της σε θαύμα, λέγοντας: «Δεν έχω τρόπο να ευχαριστήσω τον Θεό για όλα όσα έχει κάνει στη ζωή μου». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ήταν ένα θαύμα».

Τι δήλωσε ο πατέρας της για το περιστατικό



Ο πατέρας της επιβεβαίωσε ότι η κόρη του δεν έφτασε ποτέ σε κλινική ή νοσοκομείο. Όπως περιέγραψε, σταμάτησε το αυτοκίνητο όταν αντιλήφθηκε την κατάστασή της και διαπίστωσε ότι δεν ανέπνεε και δεν είχε σφυγμό στους καρπούς της.







«Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου, πάρκαρα το αυτοκίνητό μου και πήγα κοντά της. Είδα ότι απλώς είχε πάψει να υπάρχει, ότι πέθανε καθ’ οδόν», ανέφερε.

«Είδα ότι δεν ανέπνεε πλέον και δεν μπορούσα να αισθανθώ τον σφυγμό της στους καρπούς της. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα. Δεν πήγε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Η οικογένεια χαρακτήρισε την απροσδόκητη ανάρρωση της κοπέλας θεϊκή παρέμβαση, ενώ τα μέλη της κοινότητας που είχαν συγκεντρωθεί για την κηδεία πέρασαν από το πένθος στη χαρά μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 15χρονη έχει πλέον τις αισθήσεις της και αναρρώνει στο σπίτι της, αν και ανέφερε ότι τα χέρια της εξακολουθούν να τρέμουν. Μέχρι στιγμής, οι υγειονομικές αρχές της Γουατεμάλας δεν έχουν εκδώσει ιατρικά ευρήματα ή επίσημα πορίσματα σχετικά με το περιστατικό.

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