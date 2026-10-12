Καμπανάκι από τη ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας: Πρόσθετη επιβάρυνση 50% σε ληξιπρόθεσμες οφειλές – Έκκληση για ρυθμίσεις

Με το νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (N. 5314/2026, ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) θεσπίζεται αυστηρό πλαίσιο (άρθρο 271) για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών και των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ο νέος νόμος προβλέπει:

-Επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης 50%: Για οφειλές που παραμένουν ανεξόφλητες και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους, προβλέπεται υποχρεωτικά πρόσθετη επιβάρυνση ίση με το 50% της συνολικής οφειλής. Αυτό σημαίνει ότι η επιβολή του 50% επι των μέχρι την ψήφιση του νόμου οφειλών, θα γίνει υποχρεωτικά και αυτόματα στις 29/12/26.

-Διαβίβαση για είσπραξη στην ΑΑΔΕ: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με την επιβάρυνσή τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αναγκαστική είσπραξή τους.

Όσοι καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. - για την αποφυγή των ανωτέρω αυστηρών κυρώσεων –καλούνται να τις εξοφλήσουν ή να ενταχθούν σε ρύθμιση - διευκόλυνση τμηματικής καταβολής τους.



Εάν έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση, παρακαλούνται να τηρούν με συνέπεια τους όρους αυτής, καθώς η απώλεια ή η μη τήρηση της, ενεργοποιεί αυτόματα τις παραπάνω κυρώσεις (επιβάρυνση με 50% και μεταφορά τους στην ΑΑΔΕ).

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας επιθυμεί να διευκολύνει τους καταναλωτές στην τακτοποίηση των οφειλών τους και στην αποφυγή πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεων. Η έγκαιρη εξόφληση ή η υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών, αποτελεί τον μοναδικό και ασφαλέστερο τρόπο αποφυγής του υποχρεωτικού προστίμου 50% που επέβαλλε το Κεντρικό Κράτος με το νόμο 5314/26.

Ο Δήμος και η Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας απευθύνουν έκκληση για την έγκαιρη τακτοποίηση των οφειλών, προκειμένου να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες και αυστηρές από τη νομοθεσία συνέπειες. Για πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.



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«Δυστυχώς για όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από ένα εξάμηνο, ο πρόσφατος νόμος 5314/26, αντί να προωθεί την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τους «φορτώνει» απλά ένα επιπλέον, 50% χρέος. Η ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας, αντί της διόγκωσης, επιδιώκει την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το ευνοϊκό πλαίσιο ρυθμίσεων και εφαρμόζει αναγκαστικά μέτρα σε όσους αδιαφορούν για τις οφειλές τους «επί μακρόν» αλλά δεν είναι στις δικές της προθέσεις, η διόγκωση του χρέους. Επειδή όμως η ΔΕΥΑΜΠ είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το νέο νόμο, κάνω έκκληση στους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από ένα εξάμηνο να τις τακτοποιήσουν για να αποφύγουν τις πρόσθετες εκ του νόμου, υποχρεωτικές επιβαρύνσεις. Σημειώνω ότι στο στάδιο της διαβούλευσης για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ζητήσαμε την απόσυρση της διάταξης που διογκώνει τις οφειλές, υποβάλλοντας παράλληλα συγκεκριμένες προτάσεις για την διαχείριση των οφειλών των καταναλωτών που προφανώς δεν έγιναν δεκτές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

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