Αναζητούν βοήθεια, βρίσκουν «τοίχο»: Στα όριά τους οι ψυχικές αντοχές και οι δομές υγείας

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Αύξηση καταγράφει η χρήση αντικαταθλιπτικών και ηρεμιστικών σκευασμάτων, την ώρα που οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας είναι σοβαρά υποστελεχωμένες.

Επιπλέον οι ψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων λειτουργούν στα όριά τους, αδυνατώντας να καλύψουν τις ανάγκες λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών για νέα περιστατικά.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το χρόνιο στρες έχει φτάσει στο «κόκκινο», οδηγώντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην εκδήλωση ψυχοσωματικών παθήσεων.

Πίσω από αυτή την έξαρση βρίσκεται μια σειρά επιβαρυντικών παραγόντων, όπως το διαρκές άγχος της επιβίωσης, η αβεβαιότητα για το μέλλον, οι εξαντλητικοί ρυθμοί ζωής και η καθημεριντή πίεση του χρόνου που εξαντλούν τις ψυχικές αντοχές.

Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο παίζει και η ψηφιακή απομόνωση, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά τις υποσχέσεις τους για σύνδεση, στην πραγματικότητα επιτείνουν τη μοναξιά .

Αν και πολλοί πολίτες αναγνωρίζουν το πρόβλημα και αναζητούν υποστήριξη, τελικά βρίσκουν «τοίχο».

Οι δημόσιες δομές που προσφέρουν δωρεάν ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική παρουσιάζουν σοβαρή υποστελέχωση έως και πλήρη έλλειψη προσωπικού, ενώ από την άλλη πλευρά, η ιδιωτική ψυχοθεραπεία συνεπάγεται υψηλό κόστος, το οποίο η πλειονότητα των ασθενών αδυνατεί να καλύψει.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι οι περισσότεροι ασθενείς να οδηγούνται αναγκαστικά αποκλειστικά στη φαρμακευτική αγωγή, που είναι μια άμεση, γρήγορη και οικονομικά προσιτή επιλογή, για τη διαχείριση του προβλήματος.

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία , αναδεικνύει την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του συστήματος ψυχικής υγείας, με τη δυναμική συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων που βιώνουν την ψυχική νόσο.

Η επιστημονική ένωση υπογραμμίζει ότι οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα παραμένουν βαθιά ριζωμένα στην ελληνική κοινωνία, οδηγώντας στην περιθωριοποίηση των πασχόντων.

Ο συνολικός αριθμός των πασχόντων από ψυχικές νόσους παγκοσμίως σχεδόν διπλασιάστηκε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

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Ωστόσο τα συστήματα υγείας ,διεθνώς, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την ψυχική υγεία ως ζήτημα δεύτερης προτεραιότητας, την ίδια στιγμή που οι αριθμοί δείχνουν ότι επιβάλλεται να βρεθεί στην πρώτη γραμμή.

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