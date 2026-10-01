Το μυστικό για μοσχαρίσια μπιφτέκια αφράτα και ζουμερά (βίντεο)

Ένα από τα πιο αγαπημένα και εύκολα σπιτικά φαγητά είναι τα μοσχαρίσια μπιφτέκια, τα οποία μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα αφράτα και ζουμερά με λίγα απλά υλικά και μερικά μικρά μυστικά στην προετοιμασία τους.

Η συγκεκριμένη συνταγή βασίζεται σε μοσχαρίσιο κιμά από κιλότο, ενώ το σοταρισμένο κρεμμύδι και το σκόρδο, το μπαγιάτικο ψωμί, το ξύδι και η σόδα ή η Σουρωτή συμβάλλουν στη γεύση και την αφράτη υφή του μείγματος.

Τα υλικά

Για περίπου 8-10 μπιφτέκια χρειάζονται:

1,5 κιλό μοσχαρίσιος κιμάς

δύο μέτρια ξερά κρεμμύδια

δύο σκελίδες σκόρδο

δύο αυγά

180 γραμμάρια μπαγιάτικο ψωμί τριμμένο

μία κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι

80 ml σόδα ή Σουρωτή

2-3 κουταλιές έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

και ρίγανη.

Η συνταγή

Αρχικά, ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα σοτάρουμε για περίπου δύο λεπτά με λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το σκόρδο για λίγα δευτερόλεπτα και αποσύρουμε. Σημαντικό είναι το μείγμα να κρυώσει πριν προστεθεί στον κιμά.

Σε ένα μεγάλο μπολ αναμειγνύουμε τον κιμά με τα αυγά, το ψωμί, το ξύδι, τη σόδα, τα κρεμμύδια και το σκόρδο, το ελαιόλαδο και τα μυρωδικά. Ζυμώνουμε καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα αφράτο και ομοιογενές μείγμα και το αφήνουμε σκεπασμένο στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά.

Στη συνέχεια πλάθουμε μπιφτέκια περίπου 180 γραμμαρίων. Ένα μικρό αλλά χρήσιμο μυστικό είναι να πιέσουμε ελαφρά το κέντρο τους, δημιουργώντας μια μικρή λακκούβα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το φούσκωμα στο κέντρο και επιτυγχάνεται πιο ομοιόμορφο ψήσιμο.

Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, τα ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και τα ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στη λειτουργία grill, στους 230°C. Ο χρόνος ψησίματος είναι περίπου 12 λεπτά από κάθε πλευρά, στην επάνω σχάρα, κοντά στις αντιστάσεις, ανάλογα πάντα με τον φούρνο και το μέγεθος των μπιφτεκιών.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εύκολο, χορταστικό και νόστιμο σπιτικό γεύμα, που μπορεί να σερβιριστεί με πατάτες, ρύζι, σαλάτα ή οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό της επιλογής μας.

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