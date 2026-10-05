Τι θα φάμε σήμερα; Χταπόδάκι με ζυμαρικά σε κόκκινη σάλτσα

Υλικά



1 χταπόδι, περίπου 1 κιλό



⅓ φλ. τσαγιού ελαιόλαδο



1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη



3-4 ώριμες φρέσκες ντομάτες ή 1 συσκευασία (500 γρ.) σάλτσα ντομάτας



1 κ. σ. πελτέ ντομάτας



Αλάτι, προαιρετικά



Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



1 φλ. τσαγιού λευκό ξηρό κρασί



2 φλ. τσαγιού νερό



2 φύλλα δάφνης



1 κλαδάκι φρέσκο δεντρολίβανο, προαιρετικά



850 ml νερό



500 γρ. ζυμαρικά της επιλογής σας



Φέτα, για το σερβίρισμα







Εκτέλεση



Ζεστάνετε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και τοποθετήστε μέσα το χταπόδι. Αφήστε το να μαγειρευτεί στα υγρά που θα βγάλει, μέχρι αυτά να εξατμιστούν καλά.



Βγάλτε το χταπόδι από την κατσαρόλα και κόψτε το σε μικρότερα κομμάτια, μήκους περίπου 3-4 εκατοστά.



Στην ίδια κατσαρόλα προσθέστε το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σοτάρετε μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν διάφανα.



Ρίξτε το λευκό κρασί και ανακατέψτε, αφήνοντας το αλκοόλ να εξατμιστεί.



Πολτοποιήστε στο μούλτι τις ντομάτες μαζί με τον πελτέ.



Προσθέστε το μείγμα στην κατσαρόλα με το χταπόδι και στη συνέχεια ρίξτε το πιπέρι, τα φύλλα δάφνης, το δεντρολίβανο και τα 2 φλ. τσαγιού νερό.



Αφήστε το φαγητό να πάρει βράση. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για περίπου 1 ώρα. Μετά τα πρώτα 10 λεπτά μαγειρέματος, αφαιρέστε τα φύλλα δάφνης.



Όταν το χταπόδι έχει μαγειρευτεί, προσθέστε τα 850 ml νερό και αφήστε το φαγητό να πάρει ξανά μια βράση.



Ρίξτε τα ζυμαρικά απευθείας στη σάλτσα και μαγειρέψτε τα, ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Δοκιμάστε και, αν χρειάζεται, προσθέστε αλάτι.



Σερβίρετε, συνοδεύοντας με φέτα.

Πηγή: newsbeast.gr

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