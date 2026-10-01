Τι θα φάμε σήμερα; Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο

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Υλικά



2 πατάτες, κομμένες σε κύβους



1-2 λουκάνικα χωριάτικα, περίπου 120 γρ., σε ροδέλες



1 ντομάτα, τριμμένη



½ κρεμμύδι



½ πιπεριά ψιλοκομμένη



1 φύλλο δάφνης



2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Διαδικασία



Βήμα 1



Σοτάρουμε το λουκάνικο και το κρεμμύδι στο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι.

Βήμα 2



Προσθέτουμε τα λαχανικά και τη δάφνη.

Βήμα 3



Ρίχνουμε λίγο νερό και σιγοβράζουμε με καπάκι για 30΄, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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