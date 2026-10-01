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Τι θα φάμε σήμερα; Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο

λουκανικο, πατάτες
clock 07:34 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

2 πατάτες, κομμένες σε κύβους

1-2 λουκάνικα χωριάτικα, περίπου 120 γρ., σε ροδέλες

1 ντομάτα, τριμμένη

½ κρεμμύδι

½ πιπεριά ψιλοκομμένη

1 φύλλο δάφνης

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Διαδικασία

Βήμα 1

Σοτάρουμε το λουκάνικο και το κρεμμύδι στο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι.

Βήμα 2

Προσθέτουμε τα λαχανικά και τη δάφνη.

Βήμα 3

Ρίχνουμε λίγο νερό και σιγοβράζουμε με καπάκι για 30΄, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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