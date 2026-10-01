Τι θα φάμε σήμερα; Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο

Υλικά
2 πατάτες, κομμένες σε κύβους
1-2 λουκάνικα χωριάτικα, περίπου 120 γρ., σε ροδέλες
1 ντομάτα, τριμμένη
½ κρεμμύδι
½ πιπεριά ψιλοκομμένη
1 φύλλο δάφνης
2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο
Διαδικασία
Βήμα 1
Σοτάρουμε το λουκάνικο και το κρεμμύδι στο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι.
Βήμα 2
Προσθέτουμε τα λαχανικά και τη δάφνη.
Βήμα 3
Ρίχνουμε λίγο νερό και σιγοβράζουμε με καπάκι για 30΄, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες.
Πηγή: cantina.protothema.gr
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