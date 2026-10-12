Βενεράτο: Με την παρουσίαση πέντε νέων γλυπτών ολοκληρώθηκε το 11ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής

Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσίαση πέντε εξαιρετικών γλυπτών από λευκό μάρμαρο, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11/10, το 11ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής που συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης στο Βενεράτο. Τα πέντε νέα γλυπτά που φιλοτεχνήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα παραμείνουν μόνιμα στον Δήμο Ηρακλείου, εμπλουτίζοντας την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και επιβεβαιώνοντας τη σημασία των καλλιτεχνικών δράσεων στην περιφέρεια του Δήμου.



Στην τελετή λήξης συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός που περιηγήθηκε στα έργα και συνεχάρη τους καλλιτέχνες για τις δημιουργίες τους, μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Γωγώ Μηλάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη, τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη και την Πρόεδρο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Κατερίνα Δουλγεράκη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Δ.Κ Βενεράτου Βαγγέλης Μαραγκάκης, Αυγενικής Γιάννης Δερμιτζάκης, Κερασίων Γιάννης Κογκάκης, Σίβα Γιώργος Κτιστάκης, Κάτω Ασιτών Αστρινός Χριστοδουλάκης και πλήθος κόσμου.



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη διαχρονική αξία του θεσμού και προχώρησε σε έναν ουσιαστικό απολογισμό της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό του θεσμού. Αναφερόμενος στη σημασία των δράσεων εκτός του αστικού ιστού, ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι αυτές διαθέτουν μια αυτόνομη δυναμική που πρέπει να αναπτυχθεί στο έπακρο. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε μια ειλικρινή τοποθέτηση για τον χώρο που σχεδιάστηκε ως «Κέντρο Οίνου και Πνεύματος», επισημαίνοντας ότι η μη αξιοποίησή του από το 2014 μέχρι σήμερα δεν τιμά τον Δήμο και δεσμευόμενος ότι θα είναι πλήρως λειτουργικός εντός του 2027, σημείωσε: «Φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα Συμποσίου Γλυπτικής. Ήταν το 11ο σε ένα διάστημα 20 χρόνων. Φιλοξενώντας καλλιτέχνες από 22 χώρες συνολικά, η δραστηριότητα αυτή έχει γίνει θεσμός. Εάν όμως προχωρήσουμε στον απολογισμό, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν έχει αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε παρακάτω. Όταν κάνουμε κάτι έξω από την πόλη του Ηρακλείου, αυτό αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα γεγονός που μπορεί να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή δυναμική. Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που ξεκίνησε να δημιουργείται ως ιδέα και στη συνέχεια ως έργο για να αποτελέσει ένα Κέντρο Οίνου και Πνεύματος. Από το 2014 μέχρι σήμερα ο χώρος αυτός δεν έχει αξιοποιηθεί, δεν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η υποδομή και αυτό δεν τιμά καθόλου τον Δήμο Ηρακλείου. Όπως και να έχει, δεσμεύομαι ότι μέσα στο 2027 ο χώρος θα είναι λειτουργικός. Θα λειτουργεί πλήρως. Είμαι βέβαιος ότι θα τον αξιοποιήσουμε με όλο το καλλιτεχνικό και παραγωγικό δυναμικό που έχουμε, το οποίο εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό και μέσα από το Συμπόσιο Γλυπτικής».

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Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους γλύπτες από την Κίνα, την Κούβα και την Ελλάδα που συμμετείχαν φέτος στο Συμπόσιο, την Περιφέρεια Κρήτης για τη συνδιοργάνωση, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Γωγώ Μηλάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη, την καλλιτεχνική επιτροπή και την πρόεδρό της Κατερίνα Δουλγεράκη, τον Γιάννη Σμπώκο, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Μαρμάρου, τις τοπικές επιχειρήσεις, τους κατοίκους και τους οινοπαραγωγούς της περιοχής. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον ισχυρό καλλιτεχνικό και κοινωνικό συνασπισμό των γειτονικών χωριών, με την ενεργή συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτικών συμβουλίων και των Πολιτιστικών συλλόγων από το Βενεράτο, τις Δαφνές, την Αυγενική, τη Σίβα και τα Κεράσια.



Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γωγώ Μηλάκη ανακοίνωσε την άμεση δρομολόγηση συνεργασίας με τον Δήμο Ηρακλείου για την εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του αύλιου χώρου του Κέντρου Πολιτισμού Βενεράτου ώστε τα έργα που φιλοτεχνούνται να τοποθετηθούν με τον ενδεδειγμένο επιστημονικά τρόπο, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν σύγχρονο, επισκέψιμο πολιτιστικό πόλο. Η Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τη Δημοτική Κοινότητα για τη φιλοξενία, ενώ έκανε ειδική μνεία στη στενή και αποτελεσματική συνεργασία με τη Ρένα Παπαδάκη, η οποία, όπως ανέφερε, «πηγαίνει τον θεσμό κάθε χρόνο ένα βήμα παρακάτω», στέλνοντας το μήνυμα ότι ο πολιτισμός οφείλει να βρίσκεται σταθερά δίπλα στον πολίτη.



Από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη τόνισε μεταξύ άλλων: «Το Συμπόσιο δεν είναι μόνο τα έργα και η διαδικασία της γλυπτικής. Είναι η επικοινωνία ανάμεσα σε καλλιτέχνες διαφορετικών χωρών, είναι και οι άνθρωποι που συναντιούνται γύρω από το Συμπόσιο. Είναι η φιλοξενία των κατοίκων και οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από την τέχνη, η καθημερινή επαφή με τους καλλιτέχνες, η ζεστασιά με την οποία τους αγκάλιασε η τοπική κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι που μένει, πέρα από τα έργα. Οι καλλιτέχνες γνώρισαν τον τόπο, ήρθαν κοντά στους ανθρώπους όχι μόνο του Βενεράτου αλλά και της ευρύτερης περιοχής και έζησαν τη ζεστή φιλοξενία τους. Τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνουν και στηρίζουν σταθερά το Συμπόσιο, γιατί πιστεύουμε σε έναν πολιτισμό ανοιχτό και εξωστρεφή, που βγαίνει στον δημόσιο χώρο, συναντά την κοινωνία και δημιουργεί νέες γέφυρες επικοινωνίας».



Το πρόγραμμα της τελετής λήξης περιλάμβανε, μουσικά δρώμενα από παιδιά του ΚΔΑΠ Παλιανής, παραδοσιακούς χορούς από συγκρότημα της σχολής «Χοροδιδασκαλείον» του Στέλιου Καρλάκη, μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Ξυλούρη (Καντρής) και το συγκρότημά του. Την εκδήλωση πλαισίωσαν οινοποιεία της περιοχής.



Υπενθυμίζεται ότι στο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής μετείχαν ο διακεκριμένος γλύπτης από την Κούβα Óscar Laureliano Aguirre Comendador που θα παρουσίασε το έργο με τίτλο «THE IDEAL VILLAGE» (ARCHITECTURES FOR PARADISE), ο γλύπτης από την Κίνα, πρόεδρος της παγκόσμιας συμμαχίας Διεθνών Συμποσίων Γλυπτικής (ISSA) YangLiu, με το έργο «ApolloGorge», ο βραβευμένος γλύπτης Αντώνης Μυρωδιάς με το έργο «Υπέρβαση» – Breaking the Boundaries, η γλύπτρια του Εθνικού Νομισματοκοπείου της Τράπεζας της Ελλάδος Λήδα Παυλή με το έργο της «Συνένωση» και ο γλύπτης από το Βενεράτο, εκ των ιδρυτών και βασικών υποστηριχτών του θεσμού Μανώλης Χαρκούτσης, με έργο του «Ο άνεμος της επιστροφής».

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