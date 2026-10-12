Κακοκαιρία σε Λέσβο και Ρόδο: Πλημμύρισαν δρόμοι και δικαστήρια – Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα

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Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τις τελευταίες ώρες το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με τη Λέσβο και τη Ρόδο να βρίσκονται στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων.

Οι καταρρακτώδεις βροχές, οι έντονες χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές, σπίτια και δημόσια κτίρια.

Λέσβος: Στο έλεος των χειμάρρων η δυτική και βόρεια πλευρά

Στη Λέσβο, ο βιβλικός όγκος νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με τη Δυτική Λέσβο να δέχεται το σκληρότερο πλήγμα.





Ο ποταμός στη Σκάλα Ερεσού υπερχείλισε με ορμή. Κοντά στη γέφυρα του Αγίου Ανδρέα, τα ορμητικά νερά παρέσυραν ένα αυτοκίνητο. Από καθαρή τύχη το όχημα σφήνωσε στα προστατευτικά και συγκρατήθηκε πριν καταλήξει στη θάλασσα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Οι δρόμοι προς το Βαφειό και την Ερεσό έχουν μετατραπεί σε απροσπέλαστους χειμάρρους γεμάτους πέτρες, λάσπη και κορμούς δέντρων.

Ζημιές καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο προς Μόλυβο και Μυτιλήνη.



Η περιοχή της Ερεσού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι, καθώς η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

Ρόδος: Πλημμύρισαν μέχρι και τα δικαστήρια

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Ρόδο, όπου η ξαφνική αλλαγή του καιρού συνοδεύτηκε από σφοδρή χαλαζόπτωση και πρωτοφανή ένταση βροχής.



Το πιο χαρακτηριστικό single-event της ημέρας σημειώθηκε στο Πρωτοδικείο Ρόδου, όπου οι δικαστικές αίθουσες πλημμύρισαν πλήρως, καθιστώντας αδύνατη τη λειτουργία τους και προκαλώντας την οργή των δικαστικών υπαλλήλων.





Κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης της Ρόδου, καθώς και οι δρόμοι περιμετρικά του διεθνούς αεροδρομίου, μετατράπηκαν σε λίμνες. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με τεράστια δυσκολία, ενώ η Πυροσβεστική δέχεται συνεχείς κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων.

Σε εξέλιξη η μάχη με τα στοιχεία της φύσης

Τα συνεργεία των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής βρίσκονται επί ποδός, επιχειρώντας να καθαρίσουν τα δίκτυα και να απεγκλωβίσουν οδηγούς. Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε επείγουσα σύσταση προς τους κατοίκους και των δύο νησιών να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση τις επόμενες ώρες.

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